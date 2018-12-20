Старша дочка Олі Полякової вразила красивою грою на піаніно (відео)

Оля Полякова з донькою Машею (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Дівчинка трохи нервувала, але все одно дуже старалася

Оля Полякова порадувала шанувальників музичним талантом своєї старшої дочки, яка до цього переспівала пісню Христини Соловій "Тримай". Так, на своїй instagram-сторінці "Королева ночі" опублікувала коротке відео, на якому 13-річна Маша грає на піаніно. При цьому Полякова уточнила, що дівчинка грає не просто так, а "заробляє" подарунок від святого Миколая. Дівчинка виконує "Місячну сонату" Бетховена.

Трохи пізніше на відео можна побачити, що дійсно — до Маші прийшли аніматори в образах Святого Миколая, а також Снігуроньки.

До речі, цікаво, що сама Оля Полякова також закінчила музичну школу по класу фортепіано, після чого вступила до Вінницького музичного училища культури і мистецтва ім. М. Д. Леонтовича по класу хорового диригування. Можна сказати, що Маша йде по стопах своєї зіркової мами.

Маша Полякова грає для Святого Миколая (відео: instagram.com/polyakovamusic)

Підписники Олі Полякової поспішили залишити свої схвальні відгуки і похвалити талант дівчинки. Багато відзначили, що Маша — розумниця і молодець, а також підкреслили, що за її грою стоїть тривала і наполеглива робота.

"Розумниця і красуня, як мама!" — підкреслює veronika_vorona1976.

"Молодчинка! Це величезний труд і терпіння. Браво!" — пише zagoruikovitalii.

"Розумничка, трудяжка, молодець", — погоджується nataliya.ivchenko2605.

"А ще яке почуття музикальності! Дякую за прекрасне", — дякує zagoruikovitalii.

"Дуже гарно грає. Молодець! Вся в маму, але індивідуальна по-своєму. Але Оль, мені здається, вона вас боїться", — припускає anna_rosa2706.

"Дуже гарно! Молодець! Майбутнє України — це наші діти", — підкреслює fedotevaviktoriia.

"Талановита дитина у талановитої мами! Ви розумники", — пише kseniya_mizina.

Скріншот коментарів: instagram.com/polyakovamusic

Донька Олі Полякової — 13-річна Маша (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Зазначимо, що Полякова також виховує ще одну доньку — молодшеньку Алісу, якій у жовтні виповнилося 7 років. Цікаво, що до цього Аліса просто підкорила мережу зворушливою піснею. Тоді шанувальники Полякової навіть жартома зазначили — "Готуйтеся здати корони".

До речі, Маша не тільки грає на піаніно, а також займається співом, танцями, пробує себе у ролі моделі і актриси. Нещодавно дівчинка здивувала підписників, показавши, як танцює на пілоні.

Оля Полякова: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)