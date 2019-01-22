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Стало відомо, хто займе місце Таянни у Нацвідборі на Євробачення 2019

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.01.2019 - 13:53
Стало відомо, хто займе місце Таянни у Нацвідборі на Євробачення 2019
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Через відмову Таянни брати участь у конкурсі організатори знайшли нового учасника Нацвідбору

У зв'язку з несподіваним рішенням однієї з учасниць Нацвідбору на Євробачення 2019, співачки TAYANNA, відмовитися від боротьби за право представляти Україну в Ізраїлі, організатори прийняли рішення замінити її на іншого артиста. Під час жеребкування півфіналістів Нацвідбору у вівторок, 22 січня, було названо ім'я нового учасника - нею виявилася співачка MARUV.

Вона виступить у першому півфіналі Нацвідбору під номером 6.

Зазначимо, що MARUV — українська співачка, композитор, поет і продюсер Анна Корсун, яка живе і працює в Києві. З лютого 2017 і до березня 2018 року під ім'ям MARUV виступав музичний проект з її участю — спадкоємець групи "The Pringlez". Проте пізніше Анна Корсун дала інтерв'ю, в якому пояснила, що тепер під псевдонімом MARUV вона виступає особисто.

Стало відомо, хто займе місце Таянни у Нацвідборі на Євробачення 2019

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

28 вересня 2018 року Maruv випустила альбом "Black Water", який вона записала за участю діджея Boosin. Альбом містить 14 треків, в тому числі пісню Drunk Groove, кліп на яку на YouTube переглянули 79 мільйонів разів.

2014 року співачка сольно брала участь у проекті Голос країни. У складі групи "The Pringlez" вона представляла Україну на конкурсі "Нова хвиля", а також вийшла у півфінал Нацвідбору на Євробачення 2016.

Стало відомо, хто займе місце Таянни у Нацвідборі на Євробачення 2019

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

У Ганни є чоловік – Олександр Корсун. З ним вона познайомилася, коли навчалася в інституті. Олександр є піар-менеджером артистки.

Нагадаємо, що TAYANNA шокувала відмовою брати участь у Нацвідборі на Євробачення 2019.

Ми також писали, що музичний продюсер Національного відбору на Євробачення Руслан Квінта прокоментував рішення Таянни і зізнався, що воно було для нього досить несподіваним.

До речі, став відомий порядок виступів учасників Національного відбору на Євробачення 2019.

Відео: Хто з українських артистів будуть змагатися в Національному відборі на Євробачення 2019 (video.rbc.ua)

"Дякую, що не за годину": TAYANNA обурила організаторів Нацвідбору на Євробачення 2019 "Так буде краще": TAYANNA шокувала відмовою брати участь у Нацвідборі на Євробачення 2019
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