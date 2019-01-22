Стало известно, кто займет место TAYANNA в Нацотборе на Евровидение 2019

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Из-за отказа Таянны участвовать в конкурсе организаторы нашли нового участника Нацотбора

В связи с неожиданным решением одной из участниц Нацотбора на Евровидение 2019, певицы TAYANNA, отказаться от борьбы за право представлять Украину в Израиле, организаторы приняли решение заменить ее на другого артиста. Во время жеребьевки полуфиналистов Нацотбора во вторник, 22 января, было названо имя нового участника - ею оказалась певица MARUV.

Она выступит в первом полуфинале Нацотбора под номером 6.

Отметим, что MARUV — украинская певица, композитор, поэт и продюсер Анна Корсун, которая живет и работает в Киеве. С февраля 2017 и до марта 2018 года под именем MARUV выступал музыкальный проект с ее участием — наследник группы "The Pringlez". Однако позднее Анна Корсун дала интервью, в котором объяснила, что теперь под псевдонимом MARUV она выступает лично.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

28 сентября 2018 года Maruv выпустила альбом "Black Water", который она записала при участии диджея Boosin. Альбом содержит 14 треков, в том числе песню Drunk Groove, клип на которую на YouTube просмотрели 79 миллионов раз.

В 2014 года певица сольно участвовала в проекте Голос країни. В составе группы "The Pringlez" она представляла Украину на конкурсе "Новая волна", а также вышла в полуфинал Нацотбора на Евровидения 2016.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

У Анны есть муж – Александр Корсун. С ним она познакомилась, когда училась в институте. Александр является пиар-менеджером артистки.

Напомним, что TAYANNA шокировала отказом участвовать в Нацотборе на Евровидение 2019.

Мы также писали, что музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение Руслан Квинта прокомментировал решение Таянны и признался, что оно было для него весьма неожиданным.

Кстати, стал известен порядок выступления участников Национального отбора на Евровидение 2019.

Видео: Кто из украинских артистов будут соревноваться в Национальном отборе на Евровидение 2019 (video.rbc.ua)