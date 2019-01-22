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"Спасибо, что не за час": TAYANNA возмутила организаторов Нацотбора на Евровидение 2019

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.01.2019 - 13:07
"Спасибо, что не за час": TAYANNA возмутила организаторов Нацотбора на Евровидение 2019
Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Руслан Квинта отметил, что новость о решении певицы стала для них неожиданностью

Всего за несколько часов до жеребьевки полуфиналистов Национального отбора на Евровидение 2019 стало известно, что одна из участниц – TAYANNA – приняла решение отказаться от борьбы за право представить Украину. На своих страницах в соцсетях певица сделала официальное заявление и отметила, что этот выбор был осознанным.

Напомним, это была бы третья попытка певицы отправиться на Евровидение, однако она решила сосредоточиться на других аспектах своей карьеры.

Музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение Руслан Квинта прокомментировал решение исполнительницы и признался, что оно было для него весьма неожиданным. Он возмутился, что артистка так поздно сообщила эту новость, а также отметил, что на ее место будет найдена замена.

"О решении Таянны я узнал вчера поздно вечером от ее менеджмента. Эта новость для всей команды стала неожиданностью. Спасибо, что сообщили за ночь до жеребьевки, а не за час. Сразу хочу предупредить любые домыслы: никакого конфликта нет и никогда не было. Мы 2 года прекрасно сотрудничали и третий был бы таким же. Таянна подала заявку, мы ее приняли, песня нам понравилась. Мы до последнего были на связи с ее продюсером и обсуждали детали. Жаль, что я не услышал лично от Таянны о ее решении, я ждал звонка, но это ее право, как сообщить об уходе. Я не могу и не буду заставлять ее участвовать в Национальном отборе. Заявок у нас было много, хороших артистов у нас в стране хватает, так что в ближайшее время мы сообщим о замене", - заявил Квинта.

&quot;Спасибо, что не за час&quot;: TAYANNA возмутила организаторов Нацотбора на Евровидение 2019Фото: Руслан Квинта (пресс-служба СТБ)

Напомним, 22 января состоится жеребьевка, по результатам которой станет известен порядок выступлений полуфиналистов Национального отбора на Евровидение 2019. 

Прямые эфиры Национального отбора пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Напомним, ранее LITE писал о сольных участниках Нацотбора: LAUD, Ivan NAVI, KHAYAT. У каждого парня свой уникальный и узнаваемый стиль. 

Отметим, LITE уже более подробно писал о биографии участника Нацотбора на Евровидение 2018 KHAYAT.

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Новости Украины НацотборTAYANNAЕвровидение 2019
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