Ми стали залежні: Джамала зізналася у своїй слабкості і шкідливій звичці

Українська співачка Джамала, яка на початку лютого ошелешила фанатів звісткою про другу вагітність, зізналася скільки дітей вона планує народити. Однак, вона зовсім не планує зануритися в роль матері і закинути творчість.

Навіть перебуваючи в цікавому положенні, співачка багато працює й рідко коли сидить удома, вона продовжує виходити на сцену, як наприклад у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2020 і випускати нові пісні.

Нещодавно вона поділилася зізнанням, що надихнуло її на написання пісні Поринь. Джамала порушила важливу соціальну тему — поглинання віртуальним світом - реального. Свої роздуми вона опублікувала в Intagram, зізнавшись, що і сама іноді відчуває залежність телефону.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Ти дістаєш телефон, щоб відправити sms або зателефонувати, але ось вже перевіряєш що там нового в инстаграмі або фейсбуці ... ти поринаєш в інший світ - яскраві фото, відео змінюються одне за іншим, лінки, цікаві статті, пости друзів і знайомих. Начебто тільки зайшов, а вже минула година, дві, або навіть більше! Зі мною, на жаль, таке трапляється часто. І тоді в голову прийшла ідея пісні Поринь, в якій розповідь йде від імені штучного інтелекту", - написала вона в публікації про те, що вже перейшло в категорію шкідливих звичок.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Наш телефон знає про нас все - яку музику любимо, з ким дружимо, які покупки плануємо зробити, куди забронювали квитки і багато-багато всього. В якийсь момент ми стали від нього залежні. Мобільний керує нами, він пропонує стерти межу між реальним світом і штучно створеним, в якому тобі зручно перебувати. Ти занурюєшся у віртуальний світ, але не поверхнево, ти тонеш в ньому. Він вабить і зачаровує тебе, як у міфах голоси сирен заманювали подорожніх", - вона провела художню паралель.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Варто нагадати, що нещодавно Джамала розповіла про реакцію чоловіка на новину про другу вагітність.