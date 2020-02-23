Вони надихають: Джамала зізналася, скільки планує народити дітей

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка розповіла, що мріє про велику сім'ю

На початку лютого Джамала порадувала шанувальників новиною про те, що вона чекає другу дитину. При цьому артистка зовсім не сидить вдома, а продовжує активно працювати - вона випустила новий альбом, а днями вийшла на сцену у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2020. Співачка і її чоловік поки приховують стать майбутнього малюка, проте в інтерв'ю "Світському життю" вагітна виконавиця зізналася, що не збирається зупинятися на двох дітях.

За словами Джамали, вони дають сили і мотивацію жити і творити і вона хотіла б народити хоча б чотирьох.

"Ще двох, дай бог, і нормально. Мені здається, що діти – це кльово! Вони надихають, постійно тримають тебе в тонусі і налаштовують на життя. Для мене це означає, що треба написати багато пісень, щоб був запас, а для чоловіка – заробити багато грошей", – розповіла знаменитість.

Співачка додала, що збирається довести багатьом майбутнім мамам, що вагітна жінка може бути красивою і носити ефектні вбрання.

"Дуже круто було, що під час минулої вагітності я експериментувала зі стилем. Тоді я була членом журі нацвідбору на "Євробачення" і тренером "Голосу країни". Мені дуже багато писали вагітні жінки, що я їх надихаю, що майбутні мами не повинні одягатися як сірі мішки і постійно приховувати свій живіт. І мені навпаки хотілося довести, що вагітна жінка – це красива жінка, тому зараз я так само планую багато яскравих виходів", – зазначила Джамала.

Фото: Джамала з сім'єю (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала засвітила кругленький животик на атмосферних кадрах - співачка вийшла у світ в яскравому образі.