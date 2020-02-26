Ми стали залежні: Джамала зізналася у своїй слабкості і шкідливій звичці

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Сучасна "недуга" надихнула співачку на нову пісню

Українська співачка Джамала, яка на початку лютого ошелешила фанатів звісткою про другу вагітність, зізналася скільки дітей вона планує народити. Однак, вона зовсім не планує зануритися в роль матері і закинути творчість.

Навіть перебуваючи в цікавому положенні, співачка багато працює й рідко коли сидить удома, вона продовжує виходити на сцену, як наприклад у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2020 і випускати нові пісні.

Нещодавно вона поділилася зізнанням, що надихнуло її на написання пісні Поринь. Джамала порушила важливу соціальну тему — поглинання віртуальним світом - реального. Свої роздуми вона опублікувала в Intagram, зізнавшись, що і сама іноді відчуває залежність телефону.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Ти дістаєш телефон, щоб відправити sms або зателефонувати, але ось вже перевіряєш що там нового в инстаграмі або фейсбуці ... ти поринаєш в інший світ - яскраві фото, відео змінюються одне за іншим, лінки, цікаві статті, пости друзів і знайомих. Начебто тільки зайшов, а вже минула година, дві, або навіть більше! Зі мною, на жаль, таке трапляється часто. І тоді в голову прийшла ідея пісні Поринь, в якій розповідь йде від імені штучного інтелекту", - написала вона в публікації про те, що вже перейшло в категорію шкідливих звичок.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Наш телефон знає про нас все - яку музику любимо, з ким дружимо, які покупки плануємо зробити, куди забронювали квитки і багато-багато всього. В якийсь момент ми стали від нього залежні. Мобільний керує нами, він пропонує стерти межу між реальним світом і штучно створеним, в якому тобі зручно перебувати. Ти занурюєшся у віртуальний світ, але не поверхнево, ти тонеш в ньому. Він вабить і зачаровує тебе, як у міфах голоси сирен заманювали подорожніх", - вона провела художню паралель.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Варто нагадати, що нещодавно Джамала розповіла про реакцію чоловіка на новину про другу вагітність.