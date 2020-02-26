ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ми стали залежні: Джамала зізналася у своїй слабкості і шкідливій звичці

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.02.2020 - 14:26
Ми стали залежні: Джамала зізналася у своїй слабкості і шкідливій звичці
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Сучасна "недуга" надихнула співачку на нову пісню

Українська співачка Джамала, яка на початку лютого ошелешила фанатів звісткою про другу вагітність, зізналася скільки дітей вона планує народити. Однак, вона зовсім не планує зануритися в роль матері і закинути творчість.

Навіть перебуваючи в цікавому положенні, співачка багато працює й рідко коли сидить удома, вона продовжує виходити на сцену, як наприклад у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2020 і випускати нові пісні.

Нещодавно вона поділилася зізнанням, що надихнуло її на написання пісні Поринь. Джамала порушила важливу соціальну тему — поглинання віртуальним світом - реального. Свої роздуми вона опублікувала в Intagram, зізнавшись, що і сама іноді відчуває залежність телефону.

Ми стали залежні: Джамала зізналася у своїй слабкості і шкідливій звичці

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Ти дістаєш телефон, щоб відправити sms або зателефонувати, але ось вже перевіряєш що там нового в инстаграмі або фейсбуці ... ти поринаєш в інший світ - яскраві фото, відео змінюються одне за іншим, лінки, цікаві статті, пости друзів і знайомих. Начебто тільки зайшов, а вже минула година, дві, або навіть більше! Зі мною, на жаль, таке трапляється часто. І тоді в голову прийшла ідея пісні Поринь, в якій розповідь йде від імені штучного інтелекту", - написала вона в публікації про те, що вже перейшло в категорію шкідливих звичок.

Ми стали залежні: Джамала зізналася у своїй слабкості і шкідливій звичці

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Наш телефон знає про нас все - яку музику любимо, з ким дружимо, які покупки плануємо зробити, куди забронювали квитки і багато-багато всього. В якийсь момент ми стали від нього залежні. Мобільний керує нами, він пропонує стерти межу між реальним світом і штучно створеним, в якому тобі зручно перебувати. Ти занурюєшся у віртуальний світ, але не поверхнево, ти тонеш в ньому. Він вабить і зачаровує тебе, як у міфах голоси сирен заманювали подорожніх", - вона провела художню паралель.

Ми стали залежні: Джамала зізналася у своїй слабкості і шкідливій звичці

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Варто нагадати, що нещодавно Джамала розповіла про реакцію чоловіка на новину про другу вагітність.

Леопард, що затаївся: Джамала вразила фотосесією в полі в "хижому" образі Залишитися в історії: кучерява Джамала похвалилася новою нагородою
Новини України певецДжамала
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся