Мы стали зависимы: Джамала призналась в своей слабости и вредной привычке

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Современный "недуг" вдохновил певицу на новую песню

Украинская певица Джамала, которая в начале февраля ошарашила фанатов известием о второй беременности, призналась сколько детей она планирует родить. Однако, она вовсе не планирует погрузиться в роль матери и забросить творчество.

Даже находясь в интересном положении, певица много работает и редко сидит дома, она продолжает выходить на сцену, как например в финале Нацотбора на Евровидение 2020 и выпускать новые песни.

Недавно она поделилась признанием, что вдохновило ее на написание песни Порынь. Джамала затронула важную социальную тему — поглощение виртуальным миром- реального. Свои размышления она опубликовала в Intagram, признавшись, что и сама иногда чувствует зависимость телефона.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Ты достаешь телефон, чтобы отправить смс или позвонить, но вот уже проверяешь что там нового в инстаграми или фейсбуке ... ты погружаешься в другой мир - яркие фото, видео меняются одно за другим, ссылки, интересные статьи, посты друзей и знакомых. Вроде только зашел, а уже прошел час, два, или даже больше! Со мной, к сожалению, такое случается часто. И тогда в голову пришла идея песни Порынь, в которой рассказ идет от лица искусственного интеллекта", - написала она в публикации о том, что уже перешло в категорию вредных привычек.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Наш телефон знает о нас все - какую музыку любим, с кем дружим, какие покупки планируем сделать, куда забронировали билеты и много-много всего. В какой-то момент мы стали от него зависимы. Мобильный руководит нами, он предлагает стереть границу между реальным миром и искусственно созданным, в котором тебе удобно находиться. Ты погружаешься в виртуальный мир, но не поверхностно, ты тонешь в нем. Он манит и завораживает тебя, как в мифах голоса сирен заманивали путников", - провела она художественную параллель.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Стоит напомнить, что недавно Джамала рассказала о реакции мужа на новость о второй беременности.