"Спляча красуня": Прохоров розчулив кадрами з Різатдіновою на Танцях з зірками 2019

Прохоров і Різатдінова (фото: instagram.com/sasha_prohor)

Пара заінтригувала глядачів своїми образами для шостого прямого ефіру

Зіркова пара гімнастки Ганни Різатдінової і хореографа Олександра Прохарова посилено готується до шестого рямого ефіру проекту Танці з зірками 2019. Темою випуску стануть популярні кінофільми, а кожна з пар постане в образах всім добре відомих та улюблених героїв кінокартин. У сторіз Instagram Ганна та Олександр поділилися милими і кумедними роликами з репетицій та заінтригували питання, кого з персонажів вони будуть зображати на головному паркеті країни?

Танцюрист розмістив коротке відео зі спортсменкою у головній ролі. Ганна сидить біля туалетного столика і розповідає про новий ефірі, а попутно веселиться на камеру

"Ань, чому ти така гарна сьогодні?" - поцікавився Сашко.

Прохоров і Різатдінова (фото: instagram.com/sasha_prohor)

"Вгадайте, у якому образі я буду. Точно! Вгадайте, кого з героїв кінофільмів ми будемо зображати?" - тут же запропонувала Аня шанувальникам.

Також Олександр показав свою зіркову парнершу під час тихої години. Ганна заснула прямо на дивані.

"У нас тиха година. Аня спить", - прокоментував він фрагмент відео.

"Спляча красуня. У перерві між прогонами", - пояснив Сашко у підписі до відео.

Ганна Різатдінова (фото: instagram.com/sasha_prohor)

У свою чергу, Ганна показала простору майстерню, де створюються та відшиваються костюми для учасників Танців з зірками.

"Ви не уявляєте, який обсяг роботи роблять всі ці люди, щоб ми були найкрасивішими", - сказала Ганна на камеру, показуючи тих, хто зазвичай залишається по ту сторону камер.

Також гімнастка опублікувала ролик в швидкому режимі зйомки, на якому їй наносять яскравий макіяж візажисти. "Відгадали фільм?" - поцікавилася вона у шанувальників.

Ганна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Раніше Олексадр Прохаров розкрив подробиці відносин з Анною Ризатдиновой.