"Спящая красавица": Прохоров умилил кадрами с Ризатдиновой на Танцах со звездами 2019

Прохоров и Ризатдинова (фото: instagram.com/sasha_prohor)

Пара заинтриговала зрителей своими образами для шестого прямого эфира

Звездная пара гимнастки Анны Ризатдиновой и хореографа Александра Прохарова усиленно готовится к шестому прямому эфиру проекта Танцы со звездами 2019. Темой выпуска станут популярные кинофильмы, а каждая из пар предстанет в образах всем хорошо известных и полюбившихся героев кинокартин. В сториз Instagram Анна и Александр поделились милыми и забавными роликами с репетиций и заинтриговали вопром, кого из персонажей они будут изображать на главном паркете страны?

Танцор разместил короткое видео со спортсменкой в главной роли. Анна сидит у туалетного столика и рассказывает о предстоящем эфире, а попутно дурачится на камеру

"Ань, почему ты такая красивая сегодня?" - поинтересовался Саша.

Прохоров и Ризатдинова (фото: instagram.com/sasha_prohor)

"Угадайте, в каком образе я буду. Точно! Угадайте, кого из героев кинофильмов мы будем изображать?" - тут же предложила Аня поклонникам.

Также Александр запечатлил свою звездную парнершу во время тихого часа. Анна уснула прямо на диване.

"У нас тихий час. Аня спит", - прокомментировал он фрагмент видео.

"Спящая красавица. В перерыве между прогонами", - пояснил Саша в подписи к видео.

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/sasha_prohor)

В свою очередь, Анна показала просторную мастерскую, где создаются и отшиваются костюмы для участников Танцев со звездами.

"Вы не представляете, какой объем работы делают все эти люди, чтобы мы были самыми красивыми", - сказала Анна на камеру, показывая тех, кто обычно остается по ту сторону камер.

Также гимнастка опубликовала ролик в быстром режиме съемки, на котором ей наносят броский макияж визажисты. "Отгадали фильм?" - поинтересовалась она у поклонников.

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Ранее Алексадр Прохаров раскрыл подробности отношений с Анной Ризатдиновой.