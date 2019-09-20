"Вдячний за любов": Прохоров розговорився про стосунки з Різатдіновою на Танцях з зірками 2019

Прохоров і Різатдінова (фото: instagram.com/sasha_prohor)

Танцюрист зазначив, що бачиться з зірковою партнеркою частіше, ніж зі своїми близькими

Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров під час четвертого прямого ефіру танців з зірками 2019, який був названий "Вечір кохання" і присвячений весіллю Катерини Кухар і Олександра Стоянова, розпалили глядачів пристрасною румбою. Не тільки відверті руху, але і "голе" вбрання гімнастки не на жарт збурило публіку. Це лише підлило масла у вогонь навколо розмов про відносини танцюриста і гімнастки. Олександр Прохаров вирішив внести ясність у це питання і відверто розповіла в інтерв'ю виданню Clutch про те, що його пов'язує з Анною.

Варто зазначити, що в минулому сезоні зірковою партнеркою Олександра також була спортсменка, фітнес-тренер Аніта Луценко, тому танцювати з дівчатами зі спортивним минулим йому не звикати.

"Так, мої партнерки спортсменки, і це чудово! У них присутній дух змагання і велика витримка, що спрощує нам завдання. Але це зовсім не означає, що нашій парі легше, ніж іншим. Можливо, навіть складніше. Перевчити себе складніше, ніж навчити тіло рухатися по-новому", - зізнається хореограф.

Різатдінова і Прохоров (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Олександр хоче, щоб судді та глядачі гідно оцінили зусилля пари на паркеті і під час підготовки номерів, побачили легкість і невимушеність рухів, за якими стоять багатогодинні тренування.

"Хочеться, щоб нашу з Анею пару оцінювали не за розтяжку і гнучкість, а за працю і старанність, з якими ми готуємо кожну нашу постановку. Виходячи на паркет, не хочеться показувати як важко або як незручно робити руху, підтримки. Глядач прагне краси і легкості. І ми над цим працюємо, а це, повірте, нелегко!" - запевнив він.

Різатдінова і Прохоров (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Що стосується особистих стосунків між Олександром і Анею, то танцюрист зізнається, що вони провдят більше часу одне з одним, ніж зі своїми близькими.

"Звичайно, встигли притертися, адже бачимося один з одним частіше, ніж зі своїми близькими і рідними. З Анею шалено комфортно працювати, ми змогли знайти той компроміс і загальні цілі, які допомагають нам рухатися впевненими кроками на проекті. Дуже вдячний Анюті за самовіддачу, завзятість і любов до справи, якою вона зараз займається", - звернувся він до зіркової партнерки.

Різатдінова і Прохоров (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Зараз серце танцюриста вільно, але він не виключає, що може знайти на Танцях з зірками своє кохання.

"Хто його знає, може на проекті хтось зможе запасти мені в душу так, що в моєму серці знову запалиться це почуття?" - зазначив Прохоров.

Раніше Ганна Різатдінова назвала свій незвичайний особистий "талісман" на удачу в шоу.