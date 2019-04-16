Не впоралися би: Тодоренко і Топалов пояснили, як стали "кращими" батьками

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Музикант зізнався, кому зобов'язаний своїми знаннями про виховання малюка

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко і співак Влад Топалов всього чотири місяці тому стали батьками і з головою поринули в світ зовсім нових для них турбот і клопотів. Синочок Михайло дарує їм чимало радості, але, як і всім мамам і татам малюків, артистам часом доводиться непросто, адже виникає чимало питань про виховання і правильний підход до дитини, відповіді на які вони часто черпають з книг. Саме про це повідомив Влад в Instagram, похвалившись особистим знайомством з автором популярної пізнавальної літератури про дітей.

Молодий батько розповів, що є справжнім шанувальником книг Людмили Петрановської більше року. Спочатку він скептично поставився до необхідності вивчення літератури про дітей, але потім буквально з головою поринув у читання.

«Наша улюблена Людмила Петрановська. Ось вже більше року ми є прихильниками її книг. А тепер і маємо приємність спілкуватися особисто! Напросилися, називається! Коли перший раз Регіна дала мені книгу Людмили, я вкрай ліниво взяв її. Але, відкривши, не зміг відірватися. Настільки все стає зрозуміло! Без неї ми б точно не впоралися!" - зізнався музикант.

Фото: Влад Топалов, Регіна Тодоренко і Людмила Петрановська (instagram.com/vladtopalovofficial)

Свій текст Влад супроводив спільним фото з письменницею і показав Регіну без макіяжу. Телеведуча постала перед підписниками у картатій сорочці з простою зачіскою – зібраним у хвіст волоссям.

Під знімком зібралося чимало коментарів від підписників. Вони похвалили молодих батьків за свідомий підхід до відповідальної справи – виховання малюка.

"Сподіваюся, ви не упустили свій шанс задати власні питання про виховання свого карапуза! Бажаю сил, удачі і терпіння! Бути батьком - це велика праця. Намагайтеся знаходити час для відпочинку. Це особливо актуально для Регіни. Бережіть її!", "Очманіти! Ну, ви круті! Просунуті мислячі батьки", "Ви класні!", "Я на вас дивлюся, ви такі гарні і підходите один одному", "Які ви молодці!" - відзначали коментатори, обдаровуючи Влада і Регіну компліментами.

Раніше Регіна Тодоренко показала, як часом непросто їй доводиться синочком Михайлом. В жартівливій формі вона розповіла, що дитині часто щось не подобається і малюк голосно про це повідомляє.

До речі, молода мама Регіна Тодоренко швидко повертається у форму після пологів. Вона переживала, як буде виглядати в кадрі в купальнику, адже від народження Михайлика, або як вона називає синочка – Майкла, не пройшло і півроку! Втім, пляжна фотосесія в Дубаї показала, що фігура зірки виглядає просто чудово.