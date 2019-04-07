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Скільки ніжності! Регіна Тодоренко розчулила фото з синочком

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.04.2019 - 10:57
Скільки ніжності! Регіна Тодоренко розчулила фото з синочком
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча зворушила шанувальників душевним знімком

Популярна телеведуча і молода мама Регіна Тодоренко намагається ні на хвилину не розлучатися зі своїм маленьким синочком Михайлом. Зірка навіть вирішила перенести зйомки авторського шоу "П'ятниця з Регіною" до себе додому, щоб бути ближче до малюка, адже він все ще на грудному вигодовуванні і потребує постійної присутності знаменитої мами поряд. Також телеведуча ризикнула взяти хлопчика з собою в Дубаї, де не тільки відпочивала, але й працювала. Регіна не балує підписників фото дитини, але на цей раз вирішила зробити виключення і опублікувала зворушливий знімок в Instagram.

Цікаво, що обличчя Міші його зіркова мама прихильникам не показала, проте в кадр потрапила його крихітна п'яточка, над якою Регіна з ніжністю схилилася, посміхаючись синочку.

"Топаловскі п'яти", - лаконічно підписала вона зворушливий кадр, залишивши хештег "збери Майкла".

Скільки ніжності! Регіна Тодоренко розчулила фото з синочком

Регіна Тодоренко з синочком (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники розгубилися, адже сина Регіни Тодоренко і музиканта Влада Топалова звуть Михайло, але інші користувачі мережі поспішив їх заспокоїти: адже Майкл – це ще один, західний варіант звичного імені Міша.

Знімок мами і малюка не залишив байдужими підпиників ведучої, вони залишали чимало зворушливих і теплих слів на адресу дитини і їїбатьків.

"Яка лапочка. Ростіть здоровенькими і счастливенькими!", "Яка мила ніжка!", "Такі малюсінькі п'яти", "Стільки ніжності і любові на цьому фото!", "Ой, які ніжки! Нехай Ваш малюк росте здоровим і тільки радує Вас", "Про,такі милі та позитивні, а цей погляд на сина. Просто супер! Молодці!" - писали коментарі шанувальники.

Раніше Регіна Тодоренко розповіла про улюблене заняття, за яким дуже скучила, назвавши його "своєю віддушиною".

До речі, Регіна Тодоренко, яка схудла після пологів, хоч їй це далося нелегко, показала фото без косметики.

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