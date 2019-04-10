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Фігура - бомба! Регіна Тодоренко полонила формами в бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.04.2019 - 12:19
Фігура - бомба! Регіна Тодоренко полонила формами в бікіні
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча показала пляжну фотосесію в Дубаї

Популярна телеведуча і молода мама Регинаа Тодоренко не побоялася показати фігуру у купалнику через чотири місяці після пологів. Вона посилено худла, незважаючи на те, що цей процес дався їй нелегко, а результатами своїх старань поділилася під час пляжної фотосесії в Дубаї. Зірка позувала на узбережжі в бікіні, правда, дещо соромилася своїх форм. Знімком в яскравому купальнику Регіна поділилася в Instagram.

Ведуча в помаранчевому бікіні відображена на пляжі, вона злегка повернула голову і відкинула назад розкішні локони. У підписі до кадру самокритична Регіна зізналася, що заради ідеального фото їй довелося "заховати боки в пісок".

"На цьому фото я пишаюся ракурсом, який підібрав фотограф, так як не видно моїх жирненькие боків, вони всі сховалися в пісок", - розповіла вона.

Фігура - бомба! Регіна Тодоренко полонила формами в бікіні

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Підписники зірки шоу "Орел и решка" зауважили, що дівчина просто кокетує, адже в кадрі її форми виглядають просто чудово і такий результат за короткий час гідний захоплення.

Фігура - бомба! Регіна Тодоренко полонила формами в бікіні

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Немає там нічого зайвого. Відмінна фігурка!", "Ідеальна поза і обличчя, і тіла. Красуня!", "Нескінченні красиві ніжки", "Ви дуже критичні до себе на мій погляд. Позитивна красуня! Чоловікові явно пощастило", "Для молодої матусі фігурка вогонь! Ефектна, молода, красива, струнка – ідеальна!", "Не бачу "жирненьких" боків. Регіна, ви на себе наговаривайте, у вас все добре, відмінна фігура молодої мами!" - звернулися до зірки коментатори.

Раніше Регіна Тодоренко показала кумедне фото з племінником Дадо, а також розповіла про участь у благодійності.

До слова, Регіна Тодоренко поділилася своєю гордістю – ведуча розповіла, як працювала над собою і вдосконалювалася.

До речі, Регіна Тодоренко зізналася, яку країну вважає райським місцем і чому хотіла би жити саме там.

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