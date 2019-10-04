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"Справа симпатичний": Надя Дорофєєва показала своїх улюблених артистів

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.10.2019 - 15:58
"Справа симпатичний": Надя Дорофєєва показала своїх улюблених артистів
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Артистка активно готується до масштабного концерту

Учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва зараз повністю зайнята підготовкою до київського концерту колективу - вже завтра вона і Позитив покажуть шанувальникам, що таке справжнє VISLOVO. Так що майже весь час співачка проводить на репетиціях - так, нещодавно вона показала фото без макіяжу, зроблене прямо в авто. Новий кадр в Instagram виконавиці був зроблений у Палаці спорту, де закінчуються останні приготування до шоу.

На знімку Надя відображена серед робочих конструкцій в оточенні своїх улюблених артистів - чоловіка Володимира Дантеса і Потапа. Дорофева одягнена в чорні з білими вставками лосини і чорний худі. Співачка поклала руки на плечі чоловіка, а голову відкинула назад на плече Потапу, при цьому забавно склавши губи в поцілунку.

"Мої улюблені артисти", - підписала знімок дівчина.

&quot;Справа симпатичний&quot;: Надя Дорофєєва показала своїх улюблених артистів

Фото: Володимир Дантес, Надя Дорофєєва та Поотап (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фото тут же прокоментувала дружина Потапа Настя Каменських, зазначивши, що артист справа дуже навіть нічого. Сам Потап теж не залишився осторонь.

"Той що справа дуже симпатичний", - написала Настя.

"Дуже красива фотографія", - зазначив репер і продюсер.

&quot;Справа симпатичний&quot;: Надя Дорофєєва показала своїх улюблених артистів

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Користувачам мережі дуже сподобалося подібне тріо і вони залишили багато зворушених відгуків.

  • Підняли настрій з ранку котики
  • Хочу на Вислово
  • Потап - молодість і стрункість
  • Зайкииии
  • Неймовірні ви і незабутнє VISLOVO
  • Красуня і красені
  • Ой я навіть Льошу справа не дізналася
  • Такі котикиииии. Аж настрій піднявся
  • А де Льошу забули?
  • Вова дуже мило виглядає
  • Це Буде вогонь

&quot;Справа симпатичний&quot;: Надя Дорофєєва показала своїх улюблених артистів

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва в білизні і ботфортах розбурхала пікантним фото.

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