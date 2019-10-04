"Справа симпатичний": Надя Дорофєєва показала своїх улюблених артистів

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Артистка активно готується до масштабного концерту

Учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва зараз повністю зайнята підготовкою до київського концерту колективу - вже завтра вона і Позитив покажуть шанувальникам, що таке справжнє VISLOVO. Так що майже весь час співачка проводить на репетиціях - так, нещодавно вона показала фото без макіяжу, зроблене прямо в авто. Новий кадр в Instagram виконавиці був зроблений у Палаці спорту, де закінчуються останні приготування до шоу.

На знімку Надя відображена серед робочих конструкцій в оточенні своїх улюблених артистів - чоловіка Володимира Дантеса і Потапа. Дорофева одягнена в чорні з білими вставками лосини і чорний худі. Співачка поклала руки на плечі чоловіка, а голову відкинула назад на плече Потапу, при цьому забавно склавши губи в поцілунку.

"Мої улюблені артисти", - підписала знімок дівчина.

Фото: Володимир Дантес, Надя Дорофєєва та Поотап (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фото тут же прокоментувала дружина Потапа Настя Каменських, зазначивши, що артист справа дуже навіть нічого. Сам Потап теж не залишився осторонь.

"Той що справа дуже симпатичний", - написала Настя.

"Дуже красива фотографія", - зазначив репер і продюсер.

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Користувачам мережі дуже сподобалося подібне тріо і вони залишили багато зворушених відгуків.

Підняли настрій з ранку котики

Хочу на Вислово

Потап - молодість і стрункість

Зайкииии

Неймовірні ви і незабутнє VISLOVO

Красуня і красені

Ой я навіть Льошу справа не дізналася

Такі котикиииии. Аж настрій піднявся

А де Льошу забули?

Вова дуже мило виглядає

Це Буде вогонь

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва в білизні і ботфортах розбурхала пікантним фото.

Раніше Надя Дорофєєва перевтілилася в спокусливу русалку в рамках фотосесії для глянцю.