"Справа симпатичный": Надя Дорофеева показала своих любимых артистов

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Артистка активно готовится к масштабному концерту

Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева сейчас полностью занята подготовкой в киевскому концерту коллектива - уже завтра она и Позитив покажут поклонникам, что такое настоящее VISLOVO. Так что почти все время певица проводит на репетициях - так, недавно она показала фото без макияжа, сделанное прямо в авто. Новый кадр в Instagram исполнительницы был сделан во Дворце спорта, где заканчиваются последние приготовления к шоу.

На снимке Надя запечатлена среди рабочих конструкций в окружении своих любимых артистов - мужа Владимира Дантеса и Потапа. Дорофева одета в черные с белыми вставками лосины и черный худи. Певица положила руки на плечи супруга, а голову откинула назад на плечо Потапу, при этом забавно сложив губы в поцелуе.

"Мои любимые артисты", - подписала снимок девушка.

Фото: Владимир Дантес, Надя Дорофеева и Поотап (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фото тут же прокомментировала жена Потапа Настя Каменских, отметив, что артист справа очень даже ничего. Сам Потап тоже не остался в стороне.

"Тот что справа очень симпатичный", - написала Настя.

"Очень красивая фотография", - отметил рэпер и продюсер.

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Пользователям сети очень понравилось подобное трио и они оставили много умиленных отзывов.

Подняли настроение с утра котики

Хочу на Вислово

Потап - молодость и стройность

Зайкииии

Невероятные вы и незабываемое VISLOVO

Красотка и красавцы

Ой я даже Лешу справа не узнала

Такие котикиииии. Аж настроение поднялось

А где Лёшу забыли?

Вова очень мило выглядит

Это Будет огонь

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, Надя Дорофеева в белье и ботфортах взбудоражила пикантным фото.

Ранее Надя Дорофеева перевоплотилась в соблазнительную русалку в рамках фотосессии для глянца.