"Створюю хвилі": Надя Дорофєєва перевтілилася в спокусливу русалку

Співачка поділилася ефектним кадром зі зйомки для глянцю
Надя Дорофєєва - яскрава і ефектна дівчина, яка не боїться експериментувати зі стилем і приміряти на себе зухвалі і відверті образи. Нещодавно співачка вдруге прикрасила обкладинку глянцевого журналу, позуючи в пікантній міні-сукні з оголеним плечем. Артистка вирішила показати ще один кадр з тієї фотосесії, на якому вона прикинулася спокусливою русалкою.
Співачка опублікувала на сторінці в Instagram нове фото, на якому вона грайливо позує, напівлежачи на підлозі. Надя позує в бежевому топі з рукавами і напівпрозорій спідниці, всипаній паєтками, через яку просвічується її нижня білизна. Розкішні локони вона залишила розпущеними і вони красиво спадають на плечі. До речі, красуня зображена босоніж.
"Створюю хвилі", - підписала публікацію Дорофєєва.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Зазначимо, що ця фраза є відсиланням до пісні Наді і Монатіка "Глибоко".
Фолловери прийшли в захват від такої красивої русалки і засипали артистку компліментами.
Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, Надя Дорофєєва спокусила зухвалим чобразом, позуючи з чупа-чупсом у роті.
До речі, Надя Дорофєєва проговорилася про складнощі у відносинах з чоловіком Володимиром Дантесом. Вона розповіла про приступи ревнощів і навіть відвідувала психолога.