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"Створюю хвилі": Надя Дорофєєва перевтілилася в спокусливу русалку

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.09.2019 - 14:37
"Створюю хвилі": Надя Дорофєєва перевтілилася в спокусливу русалку
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка поділилася ефектним кадром зі зйомки для глянцю

Надя Дорофєєва - яскрава і ефектна дівчина, яка не боїться експериментувати зі стилем і приміряти на себе зухвалі і відверті образи. Нещодавно співачка вдруге прикрасила обкладинку глянцевого журналу, позуючи в пікантній міні-сукні з оголеним плечем. Артистка вирішила показати ще один кадр з тієї фотосесії, на якому вона прикинулася спокусливою русалкою.

Співачка опублікувала на сторінці в Instagram нове фото, на якому вона грайливо позує, напівлежачи на підлозі. Надя позує в бежевому топі з рукавами і напівпрозорій спідниці, всипаній паєтками, через яку просвічується її нижня білизна. Розкішні локони вона залишила розпущеними і вони красиво спадають на плечі. До речі, красуня зображена босоніж.

"Створюю хвилі", - підписала публікацію Дорофєєва.

&quot;Створюю хвилі&quot;: Надя Дорофєєва перевтілилася в спокусливу русалку

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Зазначимо, що ця фраза є відсиланням до пісні Наді і Монатіка "Глибоко".

Фолловери прийшли в захват від такої красивої русалки і засипали артистку компліментами.

  • Як можна бути такою красивою? Сьогодні я русалка я створюю волосся
  • Ти волнуешь мене
  • ти така красива...треба постійно щось робити.. ти хоч высыпаешся???
  • Нереально красива
  • Червоні волосся і хвіст, справжня Русалка
  • така русланка лише одна на всю планету
  • Голлівудська посмішка Наді
  • Хвилі любові і позитиву)
  • Русалонька моя улюблена
  • Залишайтеся такою ж красивою і талановитої, ви завжди у нас створюєте хвилі

&quot;Створюю хвилі&quot;: Надя Дорофєєва перевтілилася в спокусливу русалку

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва спокусила зухвалим чобразом, позуючи з чупа-чупсом у роті.

До речі, Надя Дорофєєва проговорилася про складнощі у відносинах з чоловіком Володимиром Дантесом. Вона розповіла про приступи ревнощів і навіть відвідувала психолога.

"Дівчинка – чупа-чупс": Надя Дорофєєва спокусила зухвалим образом Надя Дорофєєва розсекретила своїх фаворитів на Танцях з зірками 2019
Новини України Надя Дорофеєва
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