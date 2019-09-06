"Створюю хвилі": Надя Дорофєєва перевтілилася в спокусливу русалку

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка поділилася ефектним кадром зі зйомки для глянцю

Надя Дорофєєва - яскрава і ефектна дівчина, яка не боїться експериментувати зі стилем і приміряти на себе зухвалі і відверті образи. Нещодавно співачка вдруге прикрасила обкладинку глянцевого журналу, позуючи в пікантній міні-сукні з оголеним плечем. Артистка вирішила показати ще один кадр з тієї фотосесії, на якому вона прикинулася спокусливою русалкою.

Співачка опублікувала на сторінці в Instagram нове фото, на якому вона грайливо позує, напівлежачи на підлозі. Надя позує в бежевому топі з рукавами і напівпрозорій спідниці, всипаній паєтками, через яку просвічується її нижня білизна. Розкішні локони вона залишила розпущеними і вони красиво спадають на плечі. До речі, красуня зображена босоніж.

"Створюю хвилі", - підписала публікацію Дорофєєва.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Зазначимо, що ця фраза є відсиланням до пісні Наді і Монатіка "Глибоко".

Фолловери прийшли в захват від такої красивої русалки і засипали артистку компліментами.

Як можна бути такою красивою? Сьогодні я русалка я створюю волосся

Ти волнуешь мене

ти така красива...треба постійно щось робити.. ти хоч высыпаешся???

Нереально красива

Червоні волосся і хвіст, справжня Русалка

така русланка лише одна на всю планету

Голлівудська посмішка Наді

Хвилі любові і позитиву)

Русалонька моя улюблена

Залишайтеся такою ж красивою і талановитої, ви завжди у нас створюєте хвилі

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва спокусила зухвалим чобразом, позуючи з чупа-чупсом у роті.

До речі, Надя Дорофєєва проговорилася про складнощі у відносинах з чоловіком Володимиром Дантесом. Вона розповіла про приступи ревнощів і навіть відвідувала психолога.