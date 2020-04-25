Здатні пережити і не таке: Влад Яма з дружиною розговорилися про відносини на карантині

Влад Яма і його дружина Ліліана весело проводять карантин - вони влаштовують запальні спільні танці і тренування, а крім того, піддалися новому тренду і знялися в онлайн-фотосесії, при цьому фотограф був в 400 км від моделей. Знімки зірки танців і його дружини вийшли дуже ніжними і чуттєвими, адже вони позували в... ванній! На цьому хореограф не став зупинятися і зворушив шанувальників новим кадром з коханою, який опублікував в Instagram.

На чорно-білому знімку Яма з оголеним торсом і Ліліана в білому вбранні ніжно притиснулися щоками один до одного і закрили очі, а на обличчях гуляють умиротворені усмішки. Подружжя відверто розповіли про те, як змінилися їхні відносини на карантині і як вони справляються з ізоляцією.

За словами Влада, разом їм все під силу, і вони з Лілею продовжують зберігати спокій.

"За останній місяць ми з @liliya_yama зрозуміли, що разом здатні пережити і не таке!.. Навчилися ще більше радіти дрібницям і насолоджуватися природою. І, незважаючи на мої годинні напади гикавки, ми зберігаємо внутрішній спокій, чого і вам бажаємо!)" - поділився зірка паркету.

Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/vladyama_official)

Його дружина повністю з ним згодна - Лілія зазначила, що вони стали навіть краще розуміти один одного.

"Провести зі своєю другою половинкою стільки часу в карантині - ще те випробування. Але в кінцевому підсумку це відмінна можливість зрозуміти, що поруч з тобою дійсно надійний і люблячий партнер по життю. На щастя, у нас нічого не змінилося, навіть навпаки покращилося. Краще стали розуміти і відчувати один одного. Цінувати те, що раніше не цінували. Головне, що я зрозуміла, потрібно завжди розмовляти і обговорювати будь-якого роду питання. Інакше можна вибухнути. Якщо людина любить, то готова йти на будь-які компроміси. А як у вас справи з другою половинкою в карантині?" - написала дівчина.

У коментарях користувачі мережі радіють за цю чудову пару і бажають їм залишатися такими ж щасливими і жити в гармонії.

Ви чудові, гарна пара. Так зворушливо

Дуже красива дружина У Вас)

- Гарна пара

Молодці! Супер!

Красиві

Це найголовніше-любов і спокій

Ви молодці. Пишаюся вами. Ви дуже гарні та міли

такі Гарні!

Дуже ніжне фото

Спокій Тиша Любов Турбота Взаєморозуміння

Так виглядає Любов і Гармонія!!!

Дуже мила пара

Влад,у світі де все зараз розлучаються,ви приклад для наслідування

Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, що Влад Яма нещодавно вразив "змінами" в зовнішності за період карантину.