Способны пережить и не такое: Влад Яма с женой разоткровенничались об отношениях на карантине

Влад Яма и его жена Лилиана весело проводят карантин - они устраивают зажигательные совместные танцы и тренировки, а кроме того, поддались новому тренду и снялись в онлайн-фотосессии, при этом фотограф был в 400 км от моделей. Снимки звезды танцев и его супруги получились очень нежными и чувственными, ведь они позировали в... ванной! На этом хореограф не стал останавливаться и растрогал поклонников новым кадром с любимой, который опубликовал в Instagram.

На черно-белом снимке Яма с обнаженным торсом и Лилиана в белом наряде нежно прижались щеками друг к другу и закрыли глаза, а на из лицах гуляют умиротворенные улыбки. Супруги откровенно рассказали о том, как изменились их отношения на карантине и как они справляются с изоляцией.

По словам Влада, вместе им все под силу, и они с Лилей продолжают сохранять спокойствие.

"За последний месяц мы с @liliya_yama поняли, что вместе способны пережить и не такое!.. Научились ещё больше радоваться мелочам и наслаждаться природой. И, несмотря на мои часовые приступы икотки, мы сохраняем внутреннее спокойствие, чего и вам желаем!)" - поделился звезда паркета.

Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/vladyama_official)

Его жена полностью с ним согласна - Лилия отметила, что они стали даже лучше понимать друг друга.

"Провести со своей второй половинкой столько времени в карантине - ещё то испытание. Но в конечном итоге это отличная возможность понять, что рядом с тобой действительно надёжный и любящий партнёр по жизни. К счастью, у нас ничего не изменилось, даже наоборот улучшилось. Лучше стали понимать и чувствовать друг друга. Ценить то, что раньше не ценили. Главное, что я поняла, нужно всегда разговаривать и обсуждать любого рода вопросы. Иначе можно взорваться. Если человек любит, то готов идти на любые компромиссы. А как у вас обстоят дела со второй половинкой в карантине?" - написала девушка.

В комментариях пользователи сети радуются за эту прекрасную пару и желают им оставаться такими же счастливыми и жить в гармонии.

Ви чудові, гарна пара. Так зворушливо

Очень красивая жена У Вас)

Красивая пара

Молодцы! Супер!

Красивые

Это самое главное-любовь и спокойствие

Ви молодці. Пишаюся вами. Ви дуже гарні та милі

Гарні такі!

Дуже ніжне фото

Спокойствие Тишина Любовь Забота Взаимопонимание

Так выглядит Любовь и Гармония!!!

Очень милая пара

Влад,в мире где все сейчас разводятся,вы пример для подражания

Скриншот комментариев (instagram.com/vladyama_official)

Напомним, что Влад Яма недавно поразил "изменениями" во внешности за период карантина.