Драйв і позитив: Влад Яма з дружиною завели мережу "карантинним" танцем

Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/vladyama_official)

При цьому перед початком танцю хореограф не забув продезінфікувати руки

Влад Яма з коханою дружиною Ліліаною провели кілька холодних місяців в сонячному Майамі, де засмагали на пляжі, каталися на шикарному спортивному авто і гуляли з синочком. Однак зараз сімейство вже повернулося в Україну і, як і належить, вирушило на карантин. При цьому хореграф і суддя Танців з зірками не може без руху, так що вони з дружиною влаштовують запальні перформанси навіть вдома.

Одним з них Влад поділився на своїй сторінці в Instagram, як і Ліліана. Примітно, що перед тим як взятися за руки з коханою, Яма ретельно продезинфікував свої з допомогою санітайзера. Після чого вони завзято пустилися в танок!

"МИ сидимо вдома!... Ну як сидимо, танцюємо!.." - зазначив хореграф.

А Ліліана так підписала веселий ролик: "У будь-якій незрозумілій ситуації просто танцюй!!"

Відео: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/liliya_yama)

Підписники прийшли в захват від такого веселого "карантинного" танцю і попросили пару записати ще подібних відео.

Як круто! Записуйте побільше таких відео!

Які молодці

Обожашки мої

Ах як кльово запалюєте!!!Такий позитив від вас і ну дуже шикарне настрій !!Любимо вас !Будьте нам здорові!

Супер, вау, дуже класно)) хочемо ще))

Бомбезно , побільше таких відео

Вааауу. Як драйвово. Дуже класно. Обожнюю вас. У вас дуже гарні танці

Як же ви гармонійно дивитесь, чекаємо ще

Але головне перед танцем - чисті руки

Обожнюю Вас! Така гармонійна, красива пара!

Кожен по-своєму божеволіє на карантині

Скріншот коментарів (instagram.com/liliya_yama)

Нагадаємо, Влад Яма поділився спогадами, як чарував свою майбутню дружину і, як красуня довго тримала оборону і не виявляла розташування до зірки паркету.