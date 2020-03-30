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Драйв і позитив: Влад Яма з дружиною завели мережу "карантинним" танцем

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.03.2020 - 17:26
Драйв і позитив: Влад Яма з дружиною завели мережу "карантинним" танцем
Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/vladyama_official)

При цьому перед початком танцю хореограф не забув продезінфікувати руки

Влад Яма з коханою дружиною Ліліаною провели кілька холодних місяців в сонячному Майамі, де засмагали на пляжі, каталися на шикарному спортивному авто і гуляли з синочком. Однак зараз сімейство вже повернулося в Україну і, як і належить, вирушило на карантин. При цьому хореграф і суддя Танців з зірками не може без руху, так що вони з дружиною влаштовують запальні перформанси навіть вдома.

Одним з них Влад поділився на своїй сторінці в Instagram, як і Ліліана. Примітно, що перед тим як взятися за руки з коханою, Яма ретельно продезинфікував свої з допомогою санітайзера. Після чого вони завзято пустилися в танок!

"МИ сидимо вдома!... Ну як сидимо, танцюємо!.." - зазначив хореграф.

А Ліліана так підписала веселий ролик: "У будь-якій незрозумілій ситуації просто танцюй!!"

Відео: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/liliya_yama)

Підписники прийшли в захват від такого веселого "карантинного" танцю і попросили пару записати ще подібних відео.

  • Як круто! Записуйте побільше таких відео!
  • Які молодці
  • Обожашки мої
  • Ах як кльово запалюєте!!!Такий позитив від вас і ну дуже шикарне настрій !!Любимо вас !Будьте нам здорові!
  • Супер, вау, дуже класно)) хочемо ще))
  • Бомбезно , побільше таких відео
  • Вааауу. Як драйвово. Дуже класно. Обожнюю вас. У вас дуже гарні танці
  • Як же ви гармонійно дивитесь, чекаємо ще
  • Але головне перед танцем - чисті руки
  • Обожнюю Вас! Така гармонійна, красива пара!
  • Кожен по-своєму божеволіє на карантині

Драйв і позитив: Влад Яма з дружиною завели мережу &quot;карантинним&quot; танцем

Скріншот коментарів (instagram.com/liliya_yama)

Нагадаємо, Влад Яма поділився спогадами, як чарував свою майбутню дружину і, як красуня довго тримала оборону і не виявляла розташування до зірки паркету.

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