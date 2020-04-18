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Сама ніжність: Влад Яма з дружиною влаштували чуттєвий фотосет у ванній

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.04.2020 - 22:47
Сама ніжність: Влад Яма з дружиною влаштували чуттєвий фотосет у ванній
Влад Яма з дружиною Ліліаною (Фото: instagram.com/vladyama_official)

Влад Яма з красунею-дружиною влаштували незвичайну "карантинну" фотосесію

Влад Яма та його дружина Ліліана довели, що і в умовах карантину можна влаштувати справжню фотосесію. Відомий український хореограф і король бального танцю з дружиною влаштували вдома у ванній романтичний "показ", який знімав професійний фотограф на відстані аж 400 км від моделей!

Чуттєві кадри на оцінку глядачів Влад надав у своєму Instagram, а його красуня дружина відверто поділилася враженнями від такого оригінального фотодосвіда.

Пара вибрала чорно-білий одяг - як Інь і Ян. Яма ніжно обійняв Ліліану, яка затишно влаштувалася у великій ванні (воду подружжя вирішило не набрати).

Після цього вони вирішили трохи змінити антураж і розмістились на підлозі. Влад накинув на плечі білий рушник, а Ліліана вибрала чорні джинси і світло-коричневий топ.

"Уявляєте, що навіть фотосесію можна зробити on-line? Та ще й яку... Неймовірну... Навіть не знаю, що ще ми будемо робити віддалено? ⠀ ⠀ ⠀

Життя дуже змінилось останнім часом, але знаю що все, що не робиться, то на краще. Ми будь-що витримаємо, станемо більш здоровими, не будемо палити ліси, які очищюють нам повітря, не будемо викидати сміття, а будемо поважати один одного, мислити позитивно, прислухатися до порад", - написала вона в Instagram.

Сама ніжність: Влад Яма з дружиною влаштували чуттєвий фотосет у ваннійСама ніжність: Влад Яма з дружиною влаштували чуттєвий фотосет у ванній

Влад Яма з дружиною Ліліаною (Фото: instagram.com/vladyama_official / instagram.com/liliya_yama)

Пара тут же зібрала в мережі від пеідписників величезну кількість захоплених і натхнених коментарів. Деякі фани пишуть, що теж би хотіли влаштувати для себе подібний фотосет.

  • Неймовірно прекрасна пара
  • Як на мене, то фото вогонь! Закоханий молодий чоловік з усмішкою радості біля улюбленої. Дівчина в ейфорії, відчуваючи себе захищеною, бажаною, коханою поруч з сильним чоловіком! (Ну це моя бурхлива фантазія так бачить це фото)
  • Дуже ніжно і чуттєво
  • Ніжність!
  • Дуже красиво, такі ніжні
  • Ви чарівні, гармонійні !!! На фото, як інь і ян!
  • Оригінальна
  • Романтично! А як це фотограф віддалено?
  • Які ви красиві і милі
  • Класна ідея! (як і люди на фото!)
  • Дуже романтична фотографія
  • І я хотіла б таке фотоКруто!

Сама ніжність: Влад Яма з дружиною влаштували чуттєвий фотосет у ванній

Фото: скрін коментарів instagram.com/vladyama_official

Нагадаємо, що Влад Яма нещодавно вразив "змінами" в зовнішності за період карантину.

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