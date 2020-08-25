Спортивна матуся: 45-річна Єва Лонгорія демонструє гнучке тіло в купальнику

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Зірка демонструє навички з йоги

Єва Лонгорія давно відома своєю любов'ю до спорту, пілатесу, йоги та інших активностей. Багато в чому саме завдяки їм зірка зуміла в рекордні терміни повернутися у форму після народження первістка. Але і зараз актриса приділяє багато часу заняттям, відточуючи ідеальну фігуру, а заодно і надихаючи шанувальників стрункістю і красою.

Єва радує гнучкістю (фото: instagram.com/evalongoria)

Кілька годин тому популярна в мережі зірка запостила новий кадр. На ньому Єва позує в купальнику рожевого відтінку на одне плече, який відмінно підкреслив кожен м'яз на її тілі. На мальовничому фото, зробленому на фоні скелі, Лонгорія стоїть у воді, виконуючи при цьому асану їх йоги. Причому досить складну, таку, що вимагає гнучкості і певної фізичної підготовки. «Починаємо тиждень в стані розуму дзен», – написала вона під фото.

Чи варто говорити, що краса тіла і гнучкість 45-річної зірки неймовірно порадували послідовувачів. Фанати Лонгорії засипали її компліментами, дякуючи за мотивацію вирушити в зал або на йогу.

Актриса наполегливо працює над формою (фото: instagram.com/evalongoria)

До речі, кілька днів тому Єва також зробила пост спортивного характеру. На фото вона постала в облягаючому костюмі ніжно-зеленого кольору, що чудово виглядав на її спортивному і засмаглому тілі. Лук вона доповнила білими кросівками з яскраво-рожевими вставками. Лонгорія займається з гантелями, роблячи випади. У підпису на подякувала брендові одягу, який, як видно, зробив активній матусі подарунок.