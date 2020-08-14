Пляжний ангел: 45-річна Єва Лонгорія зачарувала стрункою фігурою на гарячому фото

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Зірка відпочиває в компанії подруги

Єва Лонгорія не перестає дивувати мережу своєї ідеальною фігурою. 45-річна кінодіва зараз відпочиває, а тому гарячі фото в бікіні заполонили її сторінку в Instagram. Цього разу Єва позує в чорному купальнику на тлі блакитної води. Вона прийняла ефектну позу, завдяки якій її тіло набуло ідеального силуету. Тонка талія, звабливий вигин спини, накачані руки – актриса виглядає просто досконало. А цікаву нотку кадру додала композиція: подруга Єви, яка робила фото, на першому плані додала морські раковини, імітуючи крильця на спині Лонгорії. Вийшло оригінально і по-літньому атмосферно.

Єва на новому фото (фото: instagram.com/evalongoria)

Шанувальники Єви, яких у неї вже близько 8 мільйонів, буквально засипали її приємними словами та компліментами: «Ангельські крильця», «Вона просто ангел», «Мило», «Де це ти? Там так красиво», «Єва, ти така красива жінка. Я захоплююся тобою і твоїм креативом», «Красиве море, білий пісок...», «Ти просто королева», «Прекрасна жінка», «Ти занадто гарна», «Ти справжній ангел, Єва, навіть без крилець», «Така гарненька»...

Єва у відмінній формі (фото: instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, раніше зірка виклала в мережу фото «голому» купальнику. Лонгорія вирішила використовувати такий спокусливий ефект, примірявши бежевий купальник. Вона позує в стрибку на тлі моря, і з першого погляду здається, наче зірка ширяє в повітрі повністю голою. Пікантний пляжний образ доповнили великі сонцезахисні окуляри і мокра укладка. Фігуру і її пишні форми Єви не залишили без уваги ні шанувальники знаменитості, ні численні модні і світські портали. Що ж, регулярні заняття Єви в спортзалі були не марними!