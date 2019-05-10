Спортивна красуня: зірка "Орла і Решки" захопила довгими ніжками на пляжі Балі

Аліна Астровська вирушила на Балі. При цьому ведуча морського сезону популярного шоу про подорожі "Орел и Решка" підкреслила, що полетіла на екзотичний острів не в рамках зйомки нового випуску, а у відпустку. Що буває у неї не так і часто. Мета подорожі – серфінг.

Телеведуча навіть зізналася, що настільки довго не займалася серфінгом через постійні зйомки і роз'їздів, що їй приходить ледь не заново вчитися.

"Улюблений острів! Той самий казковий... Знадобилося цілих два дні, щоб виспатися (тіло забирає борги сну, за останні півроку). Але вже завтра поїду підкорювати океан (хоча кого я обманюю, буду заново вчитися стояти на дошці, занадто довга перерва!) Кажуть закоханість і зачарування проходить, але це точно не стосується моїх взаємин з Балі", - написала Астровська, прилетівши на острів.

Вже через пару днів Аліна Астровська показала перші фото з дошкою.

Аліна Астровська на Балі (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

"Одна з причин знову і знову приїжджати на Балі – серфінг. І нехай я починаю ненавидіти його, коли треба гребти пів життя, щоб повернутися на лайн ап (в такі хвилини мені здається, що я стою на одному місці). Але як же це здорово! Окреме задоволення спостерігати за тими, хто ловить хвилі з незворушним виглядом і легкістю", - підписала новий знімок ведуча.

На фото Аліна Астровська позує з дошкою в руці. На ній плавальний костюм і кепка. При цьому привернула увагу шанувальників спортивна точена фігура Аліни. Особливо – довгі стрункі ноги.

Аліна Астровська на Балі (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Шанувальники Астровською залишили схвальні відгуки під її новим постом:

Ох яка розкіш!

Аліна, мені так подобається "Орел и Решка" з Вашою участю. Ви дуже душевна ведуча!

Цікава, яскрава та відкрита, одним словом-крута!

Яка принадність, ауф!

Класна фотографія. Аліна, ви класно виглядаєте з серфом!

Ви прекрасні!

Нагадаємо, раніше Аліна Астровська без макіяжу показала акне. Шанувальники подякували за її відвертість і сміливість.

Також до цього раніше Астровська захопила пікантними танцями під повільну музику.