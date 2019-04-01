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Красуня-морячка: зірка "Орла и Решки" показала накачану фігуру в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.04.2019 - 21:31
Красуня-морячка: зірка "Орла и Решки" показала накачану фігуру в купальнику
Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Промені призахідного сонця підкреслюють розкішний загар Астровської

Аліна Астровська час від часу мотивує своїх фанатів на заняття спортом і правильне харчування, особливо коли публікує фото в купальниках. Адже при зрості 1,75 ведуча програми "Орел и Решка" важить 60 кг та виглядає буквально карколомно. Що ще раз продемонструвала на своїх нових фото.

Так, Астровська позує на яхта в променях заходу, який підкреслює ефектну засмагу Аліни. На телеведучій – закритий купальник рожевого кольору і кокетливо зав'язана на талії білосніжна сорочка.

При цьому телеведуча повідомила, що відзнявши кілька випусків нового морського сезону "Орла и Решки", знімальна група повернулася додому. Тому у Астровською є багато домашніх завдань – її "програма максимум".

Наприклад, Аліна жартома зазначила, що їй пора "з Мауглі з поламаними нігтями і вигорілими волоссям в Астровська звичайну".

А також: сходити в спортзал ("чому він закритий вночі? Нічого не встигаю"); пройти тест на знання англійської і назначити перше заняття; косметолог; зустрітися з друзями.

Аліна Астровська

Красуня-морячка: зірка &quot;Орла и Решки&quot; показала накачану фігуру в купальнику

Струнка Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Шанувальники Астровською не пройшли повз настільки відвертих і яскравих знімків, залишивши свої захоплені відгуки:

  • "Не просто струнка і красива, а незвичайна, нестандартна, не схожа на багатьох шаблонних дівчат) У тебе інший світогляд, інше сприйняття світу"
  • "Подивившись на фото, захотілося щось на відпочинок. Фото вогонь"
  • "Надихаєте і чіпляєте з першого погляду і слова!"
  • "Краса! Плисти на захід, що може бути прекрасніше"
  • "Які гарні і теплі фото! Так і хочеться скоріше в купальник і по морях"
  • "Прекрасна Аліна. Так тримати!"
  • "Ух, гарна!"
  • "Як ведуча, ви мені дуже подобаєтесь, ви молодчина!!!"
  • "Красоточка-морячка"
  • "Ви дуже класна! Кожен раз милуюся"
  • "Класна. Захоплююся)"
  • "Яка чудова фотка"

Нагадаємо, раніше зірка "Орла и Решки" показала приголомшливу розтяжку.

Також Астровська поділилася секретами харчування.

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