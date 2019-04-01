Красуня-морячка: зірка "Орла и Решки" показала накачану фігуру в купальнику

Промені призахідного сонця підкреслюють розкішний загар Астровської
Аліна Астровська час від часу мотивує своїх фанатів на заняття спортом і правильне харчування, особливо коли публікує фото в купальниках. Адже при зрості 1,75 ведуча програми "Орел и Решка" важить 60 кг та виглядає буквально карколомно. Що ще раз продемонструвала на своїх нових фото.
Так, Астровська позує на яхта в променях заходу, який підкреслює ефектну засмагу Аліни. На телеведучій – закритий купальник рожевого кольору і кокетливо зав'язана на талії білосніжна сорочка.
При цьому телеведуча повідомила, що відзнявши кілька випусків нового морського сезону "Орла и Решки", знімальна група повернулася додому. Тому у Астровською є багато домашніх завдань – її "програма максимум".
Наприклад, Аліна жартома зазначила, що їй пора "з Мауглі з поламаними нігтями і вигорілими волоссям в Астровська звичайну".
А також: сходити в спортзал ("чому він закритий вночі? Нічого не встигаю"); пройти тест на знання англійської і назначити перше заняття; косметолог; зустрітися з друзями.
Струнка Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)
Шанувальники Астровською не пройшли повз настільки відвертих і яскравих знімків, залишивши свої захоплені відгуки:
Нагадаємо, раніше зірка "Орла и Решки" показала приголомшливу розтяжку.