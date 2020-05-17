ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українська красуня: Віка з НеАнгелів захопила колоритним етно-образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.05.2020 - 20:17
Українська красуня: Віка з НеАнгелів захопила колоритним етно-образом
Вікторія Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Співачка зачарувала мережу етно-образом

Вікторія Смеюха з групи НеАнгели вирушила на карантин у рідний Харків. Разом зі своїми племінницями артистка нещодавно наліпила вареників. Вона також любить виїжджати на природу, насолоджуватися свіжим повітрям і сільськими краєвидами.

На своїй сторінці в Instagram співачки виклала фотографії в етно-образі. На фото вона позує у вишиванці, і традиційній українській хустці. На даних знімках можна побачити не тільки Віку, але і її родичів. Всі вони позують на тлі красивої природи.

Вікторія Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Користувачі мережі також прокоментували фотографії Віки.

  • Клас;
  • Які класні види;
  • Шикарна;
  • Красиво! І краще багатьох видів сучасного одягу;
  • Просто дівчина весна;
  • Як у вас гарно;
  • Красуня;
  • Вікторія ви дуже проста, хороша дівчина, всупереч тому, що зірка;
  • Браво!
  • Красуня українська;
  • Гарна вишиванка, старовинна, їй, напевно, більше ніж 100 років;
  • Моя Україна!

Українська красуня: Віка з НеАнгелів захопила колоритним етно-образом

Українська красуня: Віка з НеАнгелів захопила колоритним етно-образом

Українська красуня: Віка з НеАнгелів захопила колоритним етно-образом

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Віка вразила своїх шанувальників незвичайним образом і атмосферною фотосесією, яку співачка влаштувала прямо в корівнику разом з його мешканцями та маленькою племінницею. На деяких фото вона зображена з відром - і Віка дійсно подоїла корову, що вона продемонструвала на відео.

Автор: Іван Романенко

Теги Новини України Віка Смеюхашоубиз
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся