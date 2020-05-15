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Українські господині: Віка з НеАнгелів у вишиванці наліпила вареників з племінницями

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.05.2020 - 17:52
Українські господині: Віка з НеАнгелів у вишиванці наліпила вареників з племінницями
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка зачарувала мережу затишними сімейними кадрами

Вікторія Смеюха з групи НеАнгели вирушила на карантин у рідний Харків, де відмінно проводить час з рідними. Сімейство нерідко виїжджає на дачу неподалік і насолоджується свіжим повітрям і сільськими краєвидами. Креативна і весела співачка навіть влаштувала атмосферну фотосесію прямо в корівнику, примірявши образ такої собі "панянки-селянки"! Нові кадри в Instagram артистки також дуже затишні і милі - разом з племінницями дівчина наліпила домашніх вареників.

При цьому Віка і малятка приміряли гарні образи в етно-стилі - вишиті рубакши і сукні-вишиванки, а також намисто і віночки. Дівчатка також пов'язали хустки на голови і виглядають як справжні красуні україночки!

Артистка показала фото в процесі готування з тістом і качалкою, а також відео їх кулінарних вправ. При цьому за своїм звичаєм на карантині вона не стала робити макіяж і захоплює природною красою.

Українські господині: Віка з НеАнгелів у вишиванці наліпила вареників з племінницямиУкраїнські господині: Віка з НеАнгелів у вишиванці наліпила вареників з племінницями

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Сезон вареників оголошую відкритим!!! Вийшло СМАЧНО, тому що зроблені з любов'ю і душею і своїми руками. Не забули про секретний інгредієнт (натуральний). ЗРОБЛЕНО В СЕЛІ. Зізнавайтесь з чим любите? Я віддаю перевагу з вишнею та капустою", - поділилася Смеюха.

Фолловери засипали співачку та її рідних захопленими відгуками, називаючи їх українськими красунями і справжніми хазяюшками.

  • Любо дивитися на Вас зараз
  • Покуштував б
  • Гарнюсенькі україночка!
  • Супер. Молодці. Смачно напевно
  • Ти супер
  • Як незвично бачити в такій затишній обстановці )))
  • Обожнюю вареники з вишнею. Красиві у вас вбрання. Супер!
  • Клас!
  • Вікторіє, ми просто закохані в таку Вас! Така тепла, проста й домашня дівчина! Захоплення!
  • Боже мій! Викуля які ви Молодці. А варенички люблю з картоплею та грибами і звичайно ж з капустою
  • Ай які гарнюньки красуньки наші Україночки ви самі найкращі дівчатка у світі!!!
  • Яка атмосфера чудова і ви такі осяйні!

Українські господині: Віка з НеАнгелів у вишиванці наліпила вареників з племінницями

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Раніше Віка з групи НеАнгели показала власний оригінальний спосіб протистояти коронавірусу.

Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Віка Смеюха
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