Українські господині: Віка з НеАнгелів у вишиванці наліпила вареників з племінницями

Співачка зачарувала мережу затишними сімейними кадрами
Вікторія Смеюха з групи НеАнгели вирушила на карантин у рідний Харків, де відмінно проводить час з рідними. Сімейство нерідко виїжджає на дачу неподалік і насолоджується свіжим повітрям і сільськими краєвидами. Креативна і весела співачка навіть влаштувала атмосферну фотосесію прямо в корівнику, примірявши образ такої собі "панянки-селянки"! Нові кадри в Instagram артистки також дуже затишні і милі - разом з племінницями дівчина наліпила домашніх вареників.
При цьому Віка і малятка приміряли гарні образи в етно-стилі - вишиті рубакши і сукні-вишиванки, а також намисто і віночки. Дівчатка також пов'язали хустки на голови і виглядають як справжні красуні україночки!
Артистка показала фото в процесі готування з тістом і качалкою, а також відео їх кулінарних вправ. При цьому за своїм звичаєм на карантині вона не стала робити макіяж і захоплює природною красою.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
"Сезон вареників оголошую відкритим!!! Вийшло СМАЧНО, тому що зроблені з любов'ю і душею і своїми руками. Не забули про секретний інгредієнт (натуральний). ЗРОБЛЕНО В СЕЛІ. Зізнавайтесь з чим любите? Я віддаю перевагу з вишнею та капустою", - поділилася Смеюха.
Фолловери засипали співачку та її рідних захопленими відгуками, називаючи їх українськими красунями і справжніми хазяюшками.
Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)
Раніше Віка з групи НеАнгели показала власний оригінальний спосіб протистояти коронавірусу.
Автор: Марина Настевіч