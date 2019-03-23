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"Суцільний кайф": Дорофєєва викликала фурор гарячими образами на YUNA 2019

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.03.2019 - 17:09
"Суцільний кайф": Дорофєєва викликала фурор гарячими образами на YUNA 2019
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка викликала захоплення в мережі відвертим номером на новий хіт "Дим"

Популярна співачка Надя Дорофєєва вміє дивувати шанувальників своїми перевтіленнями на сцені. Її образи завжди запам'ятовуються, а виходи в світ можна прирівняти до модної сенсації. На премії YUNA 2019, яка відбулася 22 березня в київському Палаці "Україна" зірка з'явилася в "голій" сукні з прозорою спідницею. Фотосесією з заходу артистка поділилася на сторінці в Instagram.

Надя вийшла на червону доріжку під руку з колегою по дуету Олексієм Завгороднім-Позитивом. Хлопець для виходу в світ обрав стримане, але стильне вбрання в чорних тонах, накинувши на плечі оригінально декорований плащ.

Не менший ажіотаж, ніж образи з церемонії, викликав виступ дуету "Время и Стекло". Зірки представили чуттєвий номер під свій новий хіт "Дим", який всього за пару днів зібрав понад 1,4 млн. переглядів.

&quot;Суцільний кайф&quot;: Дорофєєва викликала фурор гарячими образами на YUNA 2019

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній-Позитив (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Відверте дійство на сцені вразило уяву гостей і шанувальників артистів, які змогли насолодитися пікантним видовищем у сторіз Наді. Сама ж зірка постала перед присутніми в суперзвабливому образі – короткий піджак-сукня абсолютно не приховував її чаруючі вигини, а пластичні рухи лише більше заворожували публіку.

 

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Шанувальники не могли залишитися в стороні від настільки спокусливого видовища і зізналися, що виступ гурту справив на них незабутнє враження.

 

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Ваш виступ було на висоті! Ви найкращі! Номер ваше просто — вогнище!", "Не номер, а суцільний кайф. Переглянула тисячу разів", "найшикарніші на червоній доріжці! І саме шикарне виступ!", "Це дуже круто. Ви найкращі", "Це була бомба", "Номер був чудовий!", "Друзі, ви чудові! А ваш "Дим" просто вогонь!" - не шкодували компліментів фани.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва в трендовій сукні-піджаку вразила нескінченними стрункими ногами.

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Новини України Надя ДорофеєваВремя и Стекло
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