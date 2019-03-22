Икона стиля: Надя Дорофеева в платье-пиджаке восхитила бесконечными ногами

Поклонники засыпали певицу восторженными комментариями
Украинская артистка Надя Дорофеева, которая на днях вместе с коллегой по группе "Время и Стекло" Позитивом представили первую песню на украинском языке "Дим" и клип к ней, продемонстрировала очередной стильный образ. Певица нередко восхищает фанов своими эффектными и нестандартными нарядами, и этот раз не стал исключением.
На своей странице в Instagram красотка опубликовала снимок, на котором она запечатлена в элегантном наряде в французском стиле. Надя позирует у кирпичной стены в коротком сером платье-пиджаке. Сверху она набросила длинное пальто, которое красиво разлетается за ее спиной.
Дополняют утонченный образ стильный берет и ботильоны на каблуке. Длина наряда и ракурс снимка позволяют полюбоваться на стройные ножки звезды, которые кажутся просто бесконечными.
"quelque chose en francais", - подписала публикацию Дорофеева, что можно перевести как "что-то на французском".
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Пользователи сети поспешили оставить множество восхищенных комментариев, восторгаясь стилем артистки и ее фигурой.
"Очень, очень красивая!!!";
"Надюш ти ангел який робить нас щасливими кожного дня";
"Самая самая";
"Прекрасная";
"Шикарный лук";
"Икона стиля";
"Надя вы очень красивая";
"Наша фешн икона и не Лиза,и не Мона";
"Как всегда офигенная";
"Сексуальные ноги";
"Богиня", - пишут пораженные фолловеры.
Напомним, ранее Надя Дорофеева разоткровенничалась о новой песне "Дим". В частности, певица отметила, что Потап, который является одним из автором слов и музыки песни - настоящий гений.
К слову, Надя Дорофеева поделилась с поклонниками хитростями, как выглядеть стильно без лишних денежных затрат.