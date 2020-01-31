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Суцільна магія: Тіна Кароль перетворилася в "квітку" у казковій фотосесії

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.01.2020 - 15:31
Суцільна магія: Тіна Кароль перетворилася в "квітку" у казковій фотосесії
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники Кароль засипали свою улюбленицю приємними компліментами

Тіна Кароль не перестає дарувати тисячам своїх шанувальників натхнення на кожен день. Українська співачка і член журі нового сезону Голос країни-10 регулярно публікує у своїх соцмережах яскраві кадри нових фотосесій. На цей раз красуня зачарувала магнетичним "нічним" фото, позуючи в кадрі з незвичайними "героями", а саме - з метеликами.

Так, на новому знімку Кароль позує в ефектному чорному платті, яке вигідно облягає фігуру виконавиці. При цьому сукня розшита і декороване на рукавах витонченими метеликами. Виглядає такий наряд дійсно дуже ефектно. А для ще більшого ефекту Кароль "запросила на зйомку" живих екзотичних метеликів синього і зеленого відтінку. Співачка знає, як дивувати!

При цьому Тіна уточнює, що сукня - від британського дизайнера David Koma. Відзначимо, що в нарядах від цього бренду Кароль з'являлася вже неодноразово.

Суцільна магія: Тіна Кароль перетворилася в &quot;квітку&quot; у казковій фотосесії

Суцільна магія: Тіна Кароль перетворилася в &quot;квітку&quot; у казковій фотосесії

Казкова Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Тим часом шанувальники Кароль поспішили прокоментувати її нове фото:

  • "Ваааууу, дуже казково"
  • "Метелики збирають з Тінкі нектар, тому що вона трояндочка"
  • "Суцільна магія"
  • "Приручила навіть метеликів"
  • "Щось в цьому фото є магічне і таємниче"
  • "Чарівниця наших сердець!"
  • “Дуже магічно. Чудово виглядаєте, Тіно"
  • "Казкова дівчинка"

Суцільна магія: Тіна Кароль перетворилася в &quot;квітку&quot; у казковій фотосесії

Скріншот коментарів: instagram.com/tina_karol

Також пропонуємо розглянути кілька яскравих образів Тіни Кароль в нарядах від David Koma.

Тіна Кароль у вбраннях від David Koma (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше син Тіни Кароль різко висловився про "роман" з Даном Баланом.

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