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Ніжна кішечка: Тіна Кароль зачарувала милим домашнім луком

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.01.2020 - 17:28
Ніжна кішечка: Тіна Кароль зачарувала милим домашнім луком
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка стала все частіше ділитися атмосферними і затишними кадрами

Тіна Кароль - справжня фатальна жінка і вже не один місяць інтригує публіку своїм нібито романом з колегою по сцені Даном Баланом. Співачка не розкриває ніяких подробиць і відповідає ухильно на питання, що ще більше підігріває інтерес до цієї теми. Однак на своїй сторінці в Instagram поп-діва крім знімків у відвертих і гарячих образах стала викладати все більше кадрів, від яких віє домашнім затишком.

На свіжому знімку Тіна відображена в довгому білому светрі. Злегка приспущений наряд дозволяє помилуватися на плече й частину ніжки артистки. На обличчі у неї ніжний макіяж в світлих тонах, а волосся недбало розсипане по плечах і обличчю зірки.

Кароль чарівно посміхається і мило дивиться в об'єктив.

Ніжна кішечка: Тіна Кароль зачарувала милим домашнім луком

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники Тіни поспішили розсипатися в компліментах, при цьому багатьом сподобався такий ніжний і домашній образ виконавиці.

  • Ніжна кішечка
  • який котенооок
  • бусинкаааааа!
  • принадність
  • Ааааа. Неймовірна краса
  • Така милота і нежнятинка
  • Дуже гарна
  • Шалено красива
  • лялечка
  • Яка ніжна
  • Зая
  • Дуже затишне фото!Немає червоноі помади, мабудь і Тіна відчуває душевний затишок!!!
  • Чудова
  • Ніжний наш земний Ангел ...
  • Неймовірно йде образ ніжності

Ніжна кішечка: Тіна Кароль зачарувала милим домашнім луком

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розповіла про роман з Даном Баланом і розсекретила свою дієту.

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