Ніжна кішечка: Тіна Кароль зачарувала милим домашнім луком

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка стала все частіше ділитися атмосферними і затишними кадрами

Тіна Кароль - справжня фатальна жінка і вже не один місяць інтригує публіку своїм нібито романом з колегою по сцені Даном Баланом. Співачка не розкриває ніяких подробиць і відповідає ухильно на питання, що ще більше підігріває інтерес до цієї теми. Однак на своїй сторінці в Instagram поп-діва крім знімків у відвертих і гарячих образах стала викладати все більше кадрів, від яких віє домашнім затишком.

На свіжому знімку Тіна відображена в довгому білому светрі. Злегка приспущений наряд дозволяє помилуватися на плече й частину ніжки артистки. На обличчі у неї ніжний макіяж в світлих тонах, а волосся недбало розсипане по плечах і обличчю зірки.

Кароль чарівно посміхається і мило дивиться в об'єктив.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники Тіни поспішили розсипатися в компліментах, при цьому багатьом сподобався такий ніжний і домашній образ виконавиці.

Ніжна кішечка

який котенооок

бусинкаааааа!

принадність

Ааааа. Неймовірна краса

Така милота і нежнятинка

Дуже гарна

Шалено красива

лялечка

Яка ніжна

Зая

Дуже затишне фото!Немає червоноі помади, мабудь і Тіна відчуває душевний затишок!!!

Чудова

Ніжний наш земний Ангел ...

Неймовірно йде образ ніжності

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розповіла про роман з Даном Баланом і розсекретила свою дієту.