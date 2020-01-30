Ніжна кішечка: Тіна Кароль зачарувала милим домашнім луком

Співачка стала все частіше ділитися атмосферними і затишними кадрами
Тіна Кароль - справжня фатальна жінка і вже не один місяць інтригує публіку своїм нібито романом з колегою по сцені Даном Баланом. Співачка не розкриває ніяких подробиць і відповідає ухильно на питання, що ще більше підігріває інтерес до цієї теми. Однак на своїй сторінці в Instagram поп-діва крім знімків у відвертих і гарячих образах стала викладати все більше кадрів, від яких віє домашнім затишком.
На свіжому знімку Тіна відображена в довгому білому светрі. Злегка приспущений наряд дозволяє помилуватися на плече й частину ніжки артистки. На обличчі у неї ніжний макіяж в світлих тонах, а волосся недбало розсипане по плечах і обличчю зірки.
Кароль чарівно посміхається і мило дивиться в об'єктив.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Шанувальники Тіни поспішили розсипатися в компліментах, при цьому багатьом сподобався такий ніжний і домашній образ виконавиці.
Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розповіла про роман з Даном Баланом і розсекретила свою дієту.