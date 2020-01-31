Китаєць на сліпих прослуховуваннях Голосу країни-10 емоційно перепел хіт Океану Ельзи "Не твоя війна"

Сюй ЧуаньЮн (фото: 1+1)

Напередодні випуску Сюй ЧуаньЮн заспівав наживо в студії «Сніданку з 1+1» і розповів, що вивчає українську мову вже протягом двох років

Вже в неділю, 2 лютого, о 21.00 під час третього ефіру Голосу країни-10 на каналі «1+1» на сцені вокального шоу глядачі побачать 25-річного учасника з Китаю - Сюй ЧуаньЮн. Він приїхав в Україну, щоб вчитися вокалу у найкращих. Вже протягом двох років він живе та навчається тут - зараз юнак є студентом Київського університету музики ім.Р.М.Глієра. За проектом Голос країни хлопець стежив давно, переглядав випуски у мережі Інтернет ще вдома, та мріяв заспівати на українській сцені. Для того, аби взяти участь у проекті, він активно вивчав українську мову, та, за порадою вчителя з вокалу, на сліпі прослуховування обрав пісню гурту ОЕ «Не твоя війна».

Сюй ЧуаньЮн (фото: 1+1)

У студії «Сніданку» Сюй виконав її у прямому ефірі та зізнався ведучим, що українські пісні дуже схожі на рідні йому китайські – такі ж мелодійні та ліричні: «Мені дуже подобається творчість гурту «Океан Ельзи», а ще українські народні пісні – я вивчив вже їх багато. Мені б хотілося одного разу заспівати на сцені Голосу країни ще й китайську народну пісню».

На батьківщині Сюй мав власний музичний бенд, у якому був солістом. Вдома брав участь у вокальних конкурсах і фестивалях. Та попри це, участь у Голосі країни для нього – визначна і особлива подія, до якої хлопець готувався кілька років. Він вражений досвідом і професіоналізмом тренерів вокального шоу і вірить, що тут його навчать співати так, як ніде у світі. На запитання ведучих, де планує залишитись хлопець після того, як завершить навчання, сором’язливий Сюй відповів: «Цього року я отримаю диплом, але поки ще не знаю, де саме буду будувати свою кар’єру: в Україні чи Китаї. Час покаже».

Після завершення ефіру хлопець зізнався, що поїхав так далеко за втіленням мрії, щоб батьки ним пишалися. У Китаї здебільшого всі родини багатодітні, і за традиціями діти повинні допомагати та піклуватися про батьків похилого віку. Сюй у родині єдина дитина, а тому відповідальніть за майбутнє сім’ї лише на ньому. Він хоче, аби мама і тато пишалися своїм сином, і весь світ побачив, що його вибір не був даремним.

Чи вдасться іноземному учаснику підкорити сцену головного вокального шоу країни, розвернути тренерські крісла та здійснити заповітну мрію – дізнаємось вже цієї неділі.

Повне інтерв'ю Сюй Чуань Юн

Нагадаємо, ювілейний сезон вже відзначився сильними голосами та неординарними тембрами, за які розгорілася неабияка боротьба між тренерами ще в першому випуску програми. Після виходу в ефір другого епізоду, Голос країни продовжує утримувати високий інтерес аудиторії та зміцнювати показники телеперегляду. За аудиторією 18-54 50К + рейтинг минулої програми склав 5.7%, а частка – 18.0%. Відео потужних виступів учасників перших епізодів за лічені зібрали по мільйону переглядів на тримаються у трендах YouTube.

За результатами другого дня сліпих прослуховувань, лідерами стали MONATIK та ПТП з NK, вони вибороли у свої команди по три учасника, команда Дана Балана поповнилася двома учасниками, а Тіна Кароль забрала до себе лише одного.

Хто зможе привести своїх підопічних до перемоги у найголовнішій битві епохи – ювілейного сезону Голосу країни-10 дізнаємось незабаром.

Дивіться «Голос країни» кожної неділі у 21:00 на телеканалі «1+1».

Нагадаємо, раніше бэк-вокалістка MONATIKа Ліда розповіла про співпрацю з артистом. Дівчина також виступила на шоу Голос країни-10.