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Сплошная магия: Тина Кароль превратилась в "цветок" в сказочной фотосессии

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.01.2020 - 15:31
Сплошная магия: Тина Кароль превратилась в "цветок" в сказочной фотосессии
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники Кароль засыпали свою любимицу приятными комплиментами

Тина Кароль не перестает дарить тысячам своих поклонников вдохновение на каждый день. Украинская певица и член жюри нового сезона Голос страны-10 регулярно публикует в своих соцсетях яркие кадры новых фотосессий. На этот раз красотка зачаровала магнетическим “ночным” фото, позируя в кадре с необычными “героями”, а именно - с бабочками.

Так, на новом снимке Кароль позирует в эффектном черном платье, которое выгодно облегает фигуру исполнительницы. При этом платье расшито и декорировано на рукавах изящными бабочками. Смотрится такой наряд действительно очень эффектно. А для еще большего эффекта Кароль “пригласила на съемку” живых экзотических бабочек синего и зеленого оттенка. Певица знает, как удивлять!

При этом Тина уточняет, что платье - от британского дизайнера David Koma. Отметим, что в нарядах от этого бренда Кароль появлялась уже неоднократно.

Сплошная магия: Тина Кароль превратилась в &quot;цветок&quot; в сказочной фотосессии

Сплошная магия: Тина Кароль превратилась в &quot;цветок&quot; в сказочной фотосессии

Сказочная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Тем временем поклонники Кароль поспешили прокомментировать ее новое фото:

  • “Ваааууу, очень сказочно”
  • “Бабочки собирают с Тинки нектар, потому что она розочка”
  • “Сплошная магия”
  • “Приручила даже бабочек”
  • “Что-то в этом фото есть магическое и таинственное”
  • “Волшебница наших сердец!”
  • “Дуже магічно. Чудово виглядаєте, Тіно”
  • “Сказочная девочка”

Сплошная магия: Тина Кароль превратилась в &quot;цветок&quot; в сказочной фотосессии

Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol

Также предлагаем рассмотерть несколько ярких образов Тины Кароль в нарядах от David Koma.

Тина Кароль в нарядах от David Koma (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее сын Тины Кароль резко высказался о ее "романе" с Даном Баланом.

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