Суцільна інтрига: чуттєва Джамала порадувала шанувальників новинами

Українська співачка Джамала, популярна артистка, любляча мама і дружина, порадувала шанувальників новинами про свої творчі плани. Вона розмістила на своїй сторінці Instagram нову фотографію і поділилася свіжими новинами про те, як збирається провести останній місяць весни.

"Не знаю, хто там у травні поневіряється, а у мене наполеонівські плани. Вчора відмінно попрацювала: дописала приспів до пісні і провела ревізію в словах інших пісень, визначила і доробила музику в декількох фітах!" – похвалилася Джамала і додала, що попереду у неї багато поїздок.

"Днями анонс великого фестивалю! Попереду поїздки з концертами до Польщі і у Ліван. Скажете, суцільна інтрига? Так! А ще скоро нове відео! Багато-багато новин для вас!" – заінтригувала фанатів українська виконавиця.

Джамала (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники відреагували на новини про концерти і поїздки і побажали Джамалі успіху у всіх її починаннях.

Нехай супроводжує Вас успіх. Нових пісень Вам і нам.

Чекаємо в Познані.

Ну, нарешті. Думаю, буде черговий розрив, ви по-іншому не вмієте. Дуже чекаю.

Ох, як я не люблю ці інтриги.

Як приємно чути так багато анонсів від Вас, Джамала. Будемо чекати з нетерпінням! І концерти, і пісні.

Надихаєте мене працювати, а не сумніватися. Спасибі, що ділитесь.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Джамала зворушила одкровеннями про чоловіка і сина.

А також розповідали про те, що Джамала з сином помилувалися квітучими магноліями.