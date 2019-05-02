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Суцільна інтрига: чуттєва Джамала порадувала шанувальників новинами

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.05.2019 - 22:34
Суцільна інтрига: чуттєва Джамала порадувала шанувальників новинами
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Джамала заінтригувала прихильників виходом нового відео

Українська співачка Джамала, популярна артистка, любляча мама і дружина, порадувала шанувальників новинами про свої творчі плани. Вона розмістила на своїй сторінці Instagram нову фотографію і поділилася свіжими новинами про те, як збирається провести останній місяць весни.

"Не знаю, хто там у травні поневіряється, а у мене наполеонівські плани. Вчора відмінно попрацювала: дописала приспів до пісні і провела ревізію в словах інших пісень, визначила і доробила музику в декількох фітах!" – похвалилася Джамала і додала, що попереду у неї багато поїздок.

"Днями анонс великого фестивалю! Попереду поїздки з концертами до Польщі і у Ліван. Скажете, суцільна інтрига? Так! А ще скоро нове відео! Багато-багато новин для вас!" – заінтригувала фанатів українська виконавиця.

Суцільна інтрига: чуттєва Джамала порадувала шанувальників новинами

Джамала (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники відреагували на новини про концерти і поїздки і побажали Джамалі успіху у всіх її починаннях.

  • Нехай супроводжує Вас успіх. Нових пісень Вам і нам.
  • Чекаємо в Познані.
  • Ну, нарешті. Думаю, буде черговий розрив, ви по-іншому не вмієте. Дуже чекаю.
  • Ох, як я не люблю ці інтриги.
  • Як приємно чути так багато анонсів від Вас, Джамала. Будемо чекати з нетерпінням! І концерти, і пісні.
  • Надихаєте мене працювати, а не сумніватися. Спасибі, що ділитесь.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Джамала зворушила одкровеннями про чоловіка і сина.

А також розповідали про те, що Джамала з сином помилувалися квітучими магноліями.

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