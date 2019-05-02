Суцільна інтрига: чуттєва Джамала порадувала шанувальників новинами

Джамала заінтригувала прихильників виходом нового відео
Українська співачка Джамала, популярна артистка, любляча мама і дружина, порадувала шанувальників новинами про свої творчі плани. Вона розмістила на своїй сторінці Instagram нову фотографію і поділилася свіжими новинами про те, як збирається провести останній місяць весни.
"Не знаю, хто там у травні поневіряється, а у мене наполеонівські плани. Вчора відмінно попрацювала: дописала приспів до пісні і провела ревізію в словах інших пісень, визначила і доробила музику в декількох фітах!" – похвалилася Джамала і додала, що попереду у неї багато поїздок.
"Днями анонс великого фестивалю! Попереду поїздки з концертами до Польщі і у Ліван. Скажете, суцільна інтрига? Так! А ще скоро нове відео! Багато-багато новин для вас!" – заінтригувала фанатів українська виконавиця.
Джамала (Фото: instagram.com/jamalajaaa)
Шанувальники відреагували на новини про концерти і поїздки і побажали Джамалі успіху у всіх її починаннях.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Джамала зворушила одкровеннями про чоловіка і сина.
А також розповідали про те, що Джамала з сином помилувалися квітучими магноліями.