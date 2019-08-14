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Для пружних сідниць: Оля Полякова показала "спокусливе" тренування в басейні (відео)

Lite » Краса 14.08.2019 - 10:57
Для пружних сідниць: Оля Полякова показала "спокусливе" тренування в басейні (відео)
Оля Полякова (фото: прес-служба СТБ)

Полякова продовжує балувати прихильниць своїми тренуваннями

Оля Полякова в черговий раз порадувала своїх шанувальників новим тренуванням! Відзначимо, що останнім часом українська співачка з завидною частотою стала публікувати відео своїх тренувань. При цьому на даний момент Полякова насолоджується відпусткою у своєму заміському будинку. Однак повністю розслаблятися вона не планує. До неї приїжджає персональний тренер, який стежить за фізичними навантаженнями Ольги. Крім того, Полякова кожен раз показує шанувальників щось новеньке.

Нове тренування було присвячено фітнесу у воді - аквааеробіка. Полякова уточнила, що в спеку їй зовсім не хочеться займатися, важко себе змусити. Однак і закидати режим також не хочеться. Вихід з положення - тренування у воді. Благо, на заміській ділянці співачки є великий басейн. При цьому Полякова зазначила, що якщо у вас немає басейну, ви можете відправитися в найближчий водойму. Крім того, зараз чимало людей відпочивають на морі. Чому б не потренуватися і там?! Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі Glam Wish.

Оля Полякова показала "спокусливе" тренування в басейні

Для чергової фітнес-розминки Полякова підібрала і відповідний наряд. Співачка позує перед камерою з закритому чорному купальника. На грудях напис - Miami! Зазначимо, що в такому купальнику Ольга відпочивала на початку цього року в США.

Для пружних сідниць: Оля Полякова показала &quot;спокусливе&quot; тренування в басейні (відео)

Для пружних сідниць: Оля Полякова показала &quot;спокусливе&quot; тренування в басейні (відео)

"Ну що #miami було спонтанно, але чудово! Ви подивилися концерт?" - підписала фото Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

До речі, буквально день тому Полякова вже показала відео тренування з фітнес-тренером. Тільки тоді тренування проходило не в воді, а на зеленій галявині. І до речі, для посилення ефекту Полякова використовувала "фітнес-снаряд" - еспандер. Співачка зазначила, що таке навантаження дозволить позбутися "трясучок" - жирових складках на руках і ногах.

Також нагадаємо, раніше Оля Полякова розповіла про особисте життя 60-річної мами. Більше того, співачка дала важливу мотивацію жінкам "за 30-ть".

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Новини України певецОля Полякова
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