На передньому плані: Дантес показав Дорофєєву в купальнику і яскраво підколов дружину

Володимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Володимир Дантес підколов свою дружину Надю Дорофєєву

Володимир Дантес сьогодні, 28 червня, святкує день народження. Імениннику виповнилося 32 роки. З такої нагоди співак разом зі своєю дружиною Надею Дорофєєвої відправився до Одеси. Варто зазначити, що український морський курорт уподобали багато вітчизняних зірок, адже закордон поки не доступний для відпочинку.

Сімейна пара разом з друзями орендувала яхту і вирушила в морську подорож. Раніше Дорофєєва вже показувала фотографії з цієї поїздки на своїй сторінці в Instagram, але тепер новим знімком поділився і сам іменинник. При цьому Дантес вирішив підколоти Дорофєєву.

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/vladimirdantes)

"У мої 32 дозволили бути на передньому плані", - прокоментував фото Дантес.

Користувачі мережі також залишили свої коментарі під знімком.

З днем народження. Будь завжди попереду;

З днюхою, ти класний;

З днем народження! Будь щасливий;

З днем народження. Всього тобі найкращого і більше вогню, люблю;

Happy birthday;

З днем Народження;

C днем народження! Щастя, здоров'я, успіхів та задоволення від життя.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, українська співачка Світлана Тарабарова прокоментувала свої стосунки з Дантесом, які були 10 років тому.

Раніше ми писали про те, що Дорофєєва і Дантес розповіли про сварки на карантині і життя на самоізоляції.

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Автор: Styler