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Спасатели Малибу: Надя Дорофеева похвасталась стальным прессом на жарком фото с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.07.2020 - 09:52
Спасатели Малибу: Надя Дорофеева похвасталась стальным прессом на жарком фото с мужем
Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Парочка показала, как проводит летние вечера в своем загородном доме

Звездная пара Надя Дорофеева и Владимир Дантес вовсю наслаждаются летом - так, недавно они съездили в Одессу, где отпраздновали день рождения артиста. В честь его 32-летия супруги арендовали яхту и устроили замечательную морскую прогулку. Но и дома они не скучают и прекрасно проводят время в своем загородном доме.

Так, Надя показала в Instagram, как они с любимым мужем проводят теплые летние вечера - и снимок получился весьма горячим! На фото певица с супругом запечатлены в красных купальных костюмах - Дорофеева в бикини, а Дантес в пляжных шортах. Они нежно обнимают друг друга, при этом исполнительница с вожделением смотрит на бокал с коктейлем, который Владимир держит в руке.

"Летние вечера самые любимые", - отметила звезда.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес завели сеть жарким фото в купальниках (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники пришли в восторг от жаркого кадра и засыпали пару теплыми отзывами, сравнивая их со спасателями Малибу и восхищаясь точеной фигурой и упругим прессом Нади.

  • Семья с идеальными фигурами)
  • Мне кажется у вас идеальные отношения
  • Какой пресс
  • самая лучшая семья
  • Найгарніша на світі)))
  • Такиееее вау
  • Какие вы хорошие
  • Красивые, побольше бы фоток вместе
  • Купальники сочетаются, аоаоаоа)))
  • Божечки , завораживает
  • Как я люблю такие фотки, стало жарко
  • Спасатели Малибу вы наши
  • Пресс Нади как отдельный вид искусства

Спасатели Малибу: Надя Дорофеева похвасталась стальным прессом на жарком фото с мужем

Скриншот комментариев

Напомним, Дантес показал Дорофееву в купальнике и ярко подколол жену.

Ранее мы писали о том, что Дорофеева и Дантес рассказали о ссорах на карантине и жизни на самоизоляции.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Надя ДорофееваВладимир Дантес
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