Жахливі експерименти: Дорофєєва і Дантес розповіли про сварки на карантині і життя на самоізоляції

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Пара поділилася особистими зізнаннями

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес з відповідально поставилися до карантинних заходів в країні і пішли на самоізоляцію у своєму приватному будинку. Пара не сумує і постійно придумує щось нове і цікаве для шанувальників, а заодно і з головою занурилася в блогерство, адже спільні інтереси зближують як ніщо. Вова почав вести кулінарне шоу про те, як не розлучитися на карантині, ділитися рецептами та історіями з життя. Надя також розвиває власний влог – робить з шанувальниками зарядку і вчить робити макіяж. Зіркова пара не проти вийти в прямий ефір з колегами і обговорити щось цікаве і актуальне. Так, Надя і Вова "з'явилися" у студії програми "Вечерний Ургант". Ведучий Іван Ургант випитав у них про сварки на карантині і зміни в житті в період самоізоляції.

Так, Надя "поскаржилася", що чоловік дуже багато готує, в більшості випадків його майстер-класи біля плити потрапляють в особистий влог.

"Це жахливі експерименти. Він дуже багато готує, кожен день і по два рази. Я стала набирати вагу, чому я, до речі, дуже рада, тому що мріяла поправитися трошки. Готує він нереально і роздає поради всім чоловікам, як балувати своїх жінок", - зізналася Надя.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Вова ж заявив, що один раз посварився зі співачкою і зробив це в профілактичних цілях.

"Ми один раз посварилися, але ця була вимушена сварка. Бо ми за місяць, майже півтора місяця карантину і самоізоляції зрозуміли, що це ненормально, коли все добре. Чисто для профілактики. Це була сварка з серії "чому ти не поклала в тарілку посудомийку". Та нічого не вийшло. Я закинув новину, а Надя не відреагувала", - розповів чоловік співачки.

"У мене були варіанти із серії: "А твоя мама дотримується самоізоляцію?" Надя каже: "Так". "Тоді ти, може, поїдеш до мами?" З таких сторін заходив. Або: "Може, сьогодні салатик будеш, бо ти набрала", - зі сміхом зізнався у своїй "підривній діяльності" Володимир.

Відео: YouTube/Вечірній Ургант

Також Надя згадала про розпад дуету "Время и Стекло", вокалісткою якого була десять років. Остання відеоробота колективу, кліп на пісню "Навсегда и никогда" розчулив навіть її чоловіка.

"Я чесно зронив сльозу, бо там були кадри з того моменту, коли ми познайомилися з Надею перший раз. Це було дев'ять років тому. Це було так зворушливо", - зазначає Дантес.

Раніше Надя Дорофєєва показала нову зачіску і змінила імідж на карантині.