Зовсім дорослий: Ірина Білик показала рідкісне фото зі старшим сином

Ірина Білик разом із чоловіком Асланом Ахмадовим виховує трирічного сина Табриза і регулярно з задоволенням ділиться фото з малюком в мережі, розчулюючи шанувальників. Старшого сина співачка практично не показує - він уже досить дорослий і самостійний і живе окремо. Проте в день народження Гліба вона зробила виняток і порадувала фанів рідкісним спільним фото з хлопцем.

На своїй сторінці в Instagram Ірина виклала фото, на якому зображена з рудим волоссям і майже без макіяжу, а поруч стоїть Гліб в кепці, показуючи знак "окей". Зазначимо, що 18 червня йому виповнилося 20 років. Батько хлопця - модель Андрій Оверчук, з яким Білик перебувала в цивільному шлюбі в 1998-2002 роках.

"Мій улюблений Синочок! Тобі сьогодні 20!! Ти вчишся, працюєш, любиш прекрасну дівчину, подорожуєш, добрий до людей похилого віку, дітей і кішок...Ти любиш нас і ми тобою пишаємося!! Нехай все найліпше і найкраще буде у тебе...у твоєму житті!!! З Днем Народження, Гліб!!!" - зворушливо написала зіркова мама.

Фото: Ірина Білик із сином Глібом (instagram.com/bilyk_iryna)

Підписники Ірини поспішили приєднатися до привітань і залишили Глібу багато душевних побажань.

ВІТАЮ!!!! Найкращі побажання!

Глібчик так швидко виріс! Здоров'я йому міцного, бо все інше в якийсь момент не має значення! З днем народження!

Як брат і старша сестра. Ви дивовижна жінка і прекрасна мати!

У такої чудової мами, може бути тільки добра син) вітаємо!!!

З іменинником

Красень! Вітаю Вас, Іринка, і Гліба з цим чудовим днем! З Днем Народження!!!

Вже такий дорослий))) з днем народження

Нехай твій Синочок тебе Іра тільки радує!!!

З Іменинником Вас! З Днем народження вітаю Гліба!!! Щастя, життєвих успіхів, любові, радості, благополуччя у всьому Йому щиро бажаю!

Ирусичек!!! Вітаю тебе з іменинником!!! У тебе чудовий синку! Нехай Гліб буде щасливим і нехай все задумане обов'язково здійсниться!!!

Зовсім недавно був хлопчиком, а тепер вже хлопець Вітаю Гліба з 20 річчям.

Гарний хлопець. Швидко час летить!

Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)

Нагадаємо, Ірина Білик підкорила мережу фото підрослого сина Табриза. Фанати відзначили, що з нього вийде відмінна рок-зірка в майбутньому.

Раніше Ірина Білик раптово отримала пропозицію руки і серця від свого колишнього чоловіка Діми Коляденко.

Також повідомлялося про те, що чоловік Ірини Білик Аслан Ахмадов зворушив до сліз поздоровленням у віршах.