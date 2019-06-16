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"Майбутня рок зірка": Ірина Білик підкорила мережу фото підрослого сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.06.2019 - 22:55
"Майбутня рок зірка": Ірина Білик підкорила мережу фото підрослого сина
Ірина Білик з чоловіком (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Ірина Білик порадувала своїх шанувальників фотографією сина

Ірина Білик показала фотографію свого сина, який помітно подорослішав. Відома українська співачка виставила фото на своїй сторінці в Instagram.

На знімку чотирирічний Табриз стоїть у білій сорочці, синіх штанях і на ньому чорна кепка.

&quot;Майбутня рок зірка&quot;: Ірина Білик підкорила мережу фото підрослого сина

Син Ірини Білик Табриз (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

"А ви йдете завтра на концерт гурту KISS?" - написала співачка.

Користувачі мережі також прокоментували її фотографію.

  • Я звичайно розумію світова група і т. д. але більше віддаю перевагу сходити на ваш щирий добрий концерт і послухати "про любов", ніж незрозумілу рок музику (нікому не в образу);
  • Який миленький, божечки;
  • Симпатяга;

&quot;Майбутня рок зірка&quot;: Ірина Білик підкорила мережу фото підрослого сина

Скріншот з Instagram

  • Майбутня рок зірка;
  • Гарний хлопчик! Дівчата, бережіться, розіб'є сердечка!
  • Стильно!

&quot;Майбутня рок зірка&quot;: Ірина Білик підкорила мережу фото підрослого сина

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що Ірина Білик раптово отримала пропозицію руки і серця від свого колишнього чоловіка Діми Коляденко.

Раніше повідомлялося про те, що чоловік Ірини Білик Аслан Ахмадов зворушив до сліз поздоровлення у віршах.

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