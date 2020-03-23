Вона досконала: напівоголена Емілі Ратаковскі засвітила голими грудьми на гарячому фото

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Супермодель провела вихідні з дітьми

Емілі Ратаковскі, яка нещодавно демонструвала, як розважається під час карантину, нарешті повернулася до своїх звичних інтересів. Дівчина показала нове фото, де постала напівоголеною: швидше за все, зйомка була проведена для рекламної кампанії бренду Ратаковскі.

Нове фото Емілі (фото: instagram.com/emrata)

Емілі позує топлес, повернувшись до камери впівоберта і млосно дивлячись на неї. Голі груди Ратаковскі прикриває руками, а також довгим волоссям, завитими в локони, демонструючи шанувальникам заодно і вигин оголеної спини. Образ вийшов вельми пікантним ще й завдяки золотистій засмазі і чуттєвому макіяжу: довгі вії, розгонисті брови, блиск на пухких губах... У підписі красуня зазначила з допомогою хештега, що фото зроблено давно. Втім, це не вплинуло на його популярність у фоловерів. Пост набрав понад мільйон лайків і тисячі коментарів, в яких люди не можуть стримати захоплення ідеальною зовнішністю Емілі і її природною чуттєвістю.

Емілі не забуває про фоловерів на карантині (відео: instagram.com/emrata)

Також на днях 28-річна красуня дала ще підтвердження, що на карантині не сумує. Вона записала нове гаряче відео для мережі Tik Tok, яке виклала також в Instagram. У ньому вона вкотре показала свою досконалу фігуру: тонку талію, залізний прес, пишні груди. А заодно і свою пластику. Дівчина виконує спокусливий танець, таким нехитрим чином закликаючи всіх залишатися вдома.

Модель знімає для соцмереж багато контенту (фото: instagram.com/emrata)

На ній одгнено білий укорочений світшот з відвертим вирізом і довгими рукавами, а також брюки з низькою посадкою. Макіяж Емілі зробила досить виразний: зі стрілками і блиском на губах, а з аксесуарів вибрала золотисті кільця. Останній штрих – злегка збите і недбало укладене волосся, немов Ратаковскі тільки встала з ліжка. Пікантний образ неймовірно сподобався шанувальникам зірки, які засипали її палаючими емодзі.