Апетитна бізнес-леді: Емілі Ратаковські прямо в ліжку засвітила пишну зону декольте в облягаючому топі

Емілі Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Емілі в своєму стилі і навіть на карантині не розслабляється

Емілі Ратаковькі відмінно справляється з дотриманням карантинного режиму, викликаного епідемією коронавіруса у всьому світі. 28-річна модель і блогер зі всієї серйозністю поставилася до рекомендації працювати з дому. Молода бізнес-леді, засновник відомого бренду нижньої білизни Inamorata виконує більшу частину своїх повсякденних справ вдома — прямо з свого ліжка. Що красуня поспішила наочно проілюструвати. Днями Емілі опублікувала цілу серію фото, позуючи в ліжку. Не обійшлася красуня і без своєї впізнаваної «фішки» — максимум спокуси з пишною зоною декольте.

28-річна Ратаковські теж приєдналася до довгого списку знаменитостей, які змушені підтримувати свою соціальну активність не виходячи з дому. Багато селебрітіс (від Дженніфер Лопес до Вікторії Бекхем) дистанціювалися від своїх друзів і близьких... Хоча всього три дні тому Емілі була помічена на прогулянці зі своєю собакою Коломбо по пустинних вулицях Нью-Йорка. Компанію їй складав чоловік — продюсер кінофільмів Себастьян Бір-Макклард.

Емілі Ратаковски на карантині (фото: instagram.com/emrata)

На всіх фотографіях красуня-брюнетка знаходиться в своєму ліжку. На першій фотографії знятої загальним планом, можна розглянути, як вишукано одягнена зірка: пишні груди обрамлені в білий топ з глибоким, спокусливим вирізом. А стильні окуляри з круглими лінзами підкреслюють великі, виразні очі Емілі.

На серії інших фото, які дають можливість розглянути деталі ближче, фанати Емілі звернули увагу на її міцний прес. «Ти прекрасна!», «Чудові фото!» — захоплюються користувачі мережі. Хоча більшість користувачів висловлюють своє захоплення смайликами із зображенням сердець і вогню. Ясно натякаючи на пишні спокусливі форми моделі.

Фото: instagram.com/emrata

З опису посту можна зрозуміти, як модель провела останній робочий день тижня в режимі самоізоляції через спалах вірусу COVID-19.

«Випила кави, закрила робочі питання з @inamoratawoman (Instagram сторінка особистого бренду Емілі), поспілкувалася зі своєю сім'єю, з'їла бутерброд з тунцем, наклала макіяж, почитала книжку. Так, майже всі це вдалося зробити, не встаючи з ліжка», — повідомила Емілі.

В поточний момент у Емілі налічується 25,7 млн абонентів в мережі Instagram, і вони вкрай активно підтримують свого кумира. Перший «постільний» знімок від супермоделі набрав 413 000 лайків всього за 3 години, а другий вже перевалив за 1 млн лайків!