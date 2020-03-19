Молода й зваблива: Емілі Ратаковскі захопила красою на фото 10-річної давності

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Модель показала архівне фото

Емілі Ратаковскі, як і багато інших знаменитостей, у період карантину вирішила навести порядок вдома. Дівчина почала розбирати старі фотоальбоми, де знайшла чимало цікавого. Один з кадрів вона показала в мережі, порадувавши шанувальників рідкісним фото зі своєї юності. Модель і бізнесвумен, якій цього року виповниться 29 років, знайшла знімок, де їй 17. Кумедно, але більш ніж 10-річна різниця у віці ніяк не позначилася на зовнішності дівчини. Ті ж пухкі губи, ніжний овал обличчя, гладка шкіра, чітко окреслені брови і виразні очі... Виглядає майбутня зірка неймовірно спокусливо!

Емілі у 17 (фото: instagram.com/emrata)

«Розбираючи архів. Мені тільки виповнилося 17», – написала Ратаковскі. А шанувальники у відповідь засипали знамениту красуню компліментами, дивуючись, що вона абсолютно не змінилася. Деякі фолловери також висловили здивування, що губи Емілі такі ж, як і зараз.

О боже! Яка гарненька

Натуральна красуня крізь усе життя

Справжні губи? Вау!

Яка ж красива!

Солодка

Така красива і чудова

Неймовірна!

Коментарі до посту Емілі (фото: instagram.com/emrata)

Також Емілі днями показала фото ще більш раннє, де також продемонструвала, що її краса – максимально натуральна. Вона позує ще зовсім малою, задумливо дивлячись у камеру. Довге волосся вона розпустила по плечах, перекинувши на одну сторону. Першим, що впадає в очі на знімку – пухкі губи і чорні очі юної красуні. «Настрій», – написала Ратаковскі під фото.

Емілі любить архівні знімки (фото: instagram.com/emrata)

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі народилася в Лондоні в сім'ї викладачки англійської мови і художника. А коли дівчинці виповнилося 5, сім'я перебралася до Америки. Дитинство майбутня зірка провела в будиночку біля океану. Також вони часто їздили подорожувати до Європи, довгий час жили в Ірландії і на Мальорці в Іспанії. Емілі часто ділиться спогадами про цей щасливий період свого життя.