Ідеально на весну: Емілі Ратаковскі показала, як урізноманітнити звичний стиль

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Модель зробила нову зачіску

Емілі Ратаковскі знає: карантин – не привід сидіти без діла. Дівчина продовжує займатися звичними справами, включаючи турботу про близьких, а також працювати. Не менше уваги вона приділяє і своїй зовнішності. Так, модель, актриса і бізнесвумен навіть почала експерименти зі стилем. Ратаковскі показала фото, на якому позує з новою зачіскою.

Нова зачіска Емілі (фото: instagram.com/emrata)

Емілі нічого кардинально не змінила: волосся залишилися довгими, але трохи коротше звичайного. А ось родзинкою зачіски стала короткий суцільний чубчик. «Дивіться, як я закінчую з чубчиком 2-й тиждень карантину», – написала знаменитість. Образ дівчини доповнили біла сорочка з запахом, а також яскравий макіяж.

Шанувальники залишилися в захваті від нового стилю своєї улюбленою інста-зірки. Вони заходилися писати захоплені коментарі, підтримуючи рішення Емілі змінюватися незважаючи ні на що. До того ж, як зазначив багато хто, Емілі цілком встигне ще поміняти зачіску, поки триває карантин.

Чудова!

Як і раніше гарна, Емілі

Бомба!

Я теж, власне, обстригла свій чубчик у перший день карантину (я з Франції), так що якщо мені не сподобається, і я захочу відростити її назад, це буде непомітно

Я просто закохана! Сучасний і божевільний шик! У будь-якому випадку, у зв'язку з ситуацією, вона ще відросте

Ми всі робили це раніше чи пізніше... Це станеться, ми всі робимо чубчик, і з цим нічого не поробиш

Так! Я теж зробила собі чубок в перший день карантину

Коментарі до посту Емілі (фото: instagram.com/emrata)

До речі, пізніше дівчина приховала фото з чубчиком. Так що, цілком можливо, воно було архівне.

Також днями Ратаковскі розчулила мережу новою порцією фото зі своїм домашнім улюбленцем – псом Коломбо. Так, вихованець Емілі і її чоловіка Себастьяна, якого вони часто називають своїм сином, відзначив день народження. На честь такої події спокуслива красуня запостила безліч фото з ним. Тут є як знімки з цього часу, де пес вже великий, так і архівні фото, на яких Коломбо ще зовсім малюк. Рівень «мімімі» зашкалює!

Емілі і Коломбо (фото: instagram.com/emrata)

«КОЛОМБО єдиний! Наш справжній син і янголятко. Я досі не можу повірити, що він зріс з 13 фунтів в 8 тижнів до приблизно 80 фунтів за один швидкий рік. Він все ще самий затишний! Він робить нас самими щасливими, і я скористаюся цією можливістю, щоб опублікувати чортову купу його фото, бо знаєте що? Ми всі могли б використовувати деякі щенячі картинки прямо зараз».