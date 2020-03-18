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Ідеально на весну: Емілі Ратаковскі показала, як урізноманітнити звичний стиль

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.03.2020 - 19:33
Ідеально на весну: Емілі Ратаковскі показала, як урізноманітнити звичний стиль
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Модель зробила нову зачіску

Емілі Ратаковскі знає: карантин – не привід сидіти без діла. Дівчина продовжує займатися звичними справами, включаючи турботу про близьких, а також працювати. Не менше уваги вона приділяє і своїй зовнішності. Так, модель, актриса і бізнесвумен навіть почала експерименти зі стилем. Ратаковскі показала фото, на якому позує з новою зачіскою.

Ідеально на весну: Емілі Ратаковскі показала, як урізноманітнити звичний стиль

Нова зачіска Емілі (фото: instagram.com/emrata)

Емілі нічого кардинально не змінила: волосся залишилися довгими, але трохи коротше звичайного. А ось родзинкою зачіски стала короткий суцільний чубчик. «Дивіться, як я закінчую з чубчиком 2-й тиждень карантину», – написала знаменитість. Образ дівчини доповнили біла сорочка з запахом, а також яскравий макіяж.

Шанувальники залишилися в захваті від нового стилю своєї улюбленою інста-зірки. Вони заходилися писати захоплені коментарі, підтримуючи рішення Емілі змінюватися незважаючи ні на що. До того ж, як зазначив багато хто, Емілі цілком встигне ще поміняти зачіску, поки триває карантин.

  • Чудова!
  • Як і раніше гарна, Емілі
  • Бомба!
  • Я теж, власне, обстригла свій чубчик у перший день карантину (я з Франції), так що якщо мені не сподобається, і я захочу відростити її назад, це буде непомітно
  • Я просто закохана! Сучасний і божевільний шик! У будь-якому випадку, у зв'язку з ситуацією, вона ще відросте
  • Ми всі робили це раніше чи пізніше... Це станеться, ми всі робимо чубчик, і з цим нічого не поробиш
  • Так! Я теж зробила собі чубок в перший день карантину

Ідеально на весну: Емілі Ратаковскі показала, як урізноманітнити звичний стиль

Ідеально на весну: Емілі Ратаковскі показала, як урізноманітнити звичний стиль

Ідеально на весну: Емілі Ратаковскі показала, як урізноманітнити звичний стиль

Ідеально на весну: Емілі Ратаковскі показала, як урізноманітнити звичний стиль

Коментарі до посту Емілі (фото: instagram.com/emrata)

До речі, пізніше дівчина приховала фото з чубчиком. Так що, цілком можливо, воно було архівне.

Також днями Ратаковскі розчулила мережу новою порцією фото зі своїм домашнім улюбленцем – псом Коломбо. Так, вихованець Емілі і її чоловіка Себастьяна, якого вони часто називають своїм сином, відзначив день народження. На честь такої події спокуслива красуня запостила безліч фото з ним. Тут є як знімки з цього часу, де пес вже великий, так і архівні фото, на яких Коломбо ще зовсім малюк. Рівень «мімімі» зашкалює!

Ідеально на весну: Емілі Ратаковскі показала, як урізноманітнити звичний стиль

Емілі і Коломбо (фото: instagram.com/emrata)

«КОЛОМБО єдиний! Наш справжній син і янголятко. Я досі не можу повірити, що він зріс з 13 фунтів в 8 тижнів до приблизно 80 фунтів за один швидкий рік. Він все ще самий затишний! Він робить нас самими щасливими, і я скористаюся цією можливістю, щоб опублікувати чортову купу його фото, бо знаєте що? Ми всі могли б використовувати деякі щенячі картинки прямо зараз».

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