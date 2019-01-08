"Стан душі": Лобода стурбувала шанувальників атмосферним фото

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка залишила інтригуючий підпис під кадром, поділившись з шанувальниками тим, що на душі

Популярна співачка Світлана Лобода, яка зараз відпочиває на екзотичних Мальдівах, показала чорно-біле фото і залишила інтригуючий підпис, який змусив шанувальників почати турбуватися за душевний стан зірки. Атмосферним кадром виконавиця поділилася в Instagram.

На знімку артистка боса сидить на дерев'яному порозі, схиливши голову на руки, обличчя Світлани не видно.

"Стан. Атмосфера. Душа", - залишила співачка меланхолійний підпис, який наштовхнув її шанувальників на думку, що їх улюблениця сумує або навіть знаходиться в депресивному стані.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Сильна, але слабка, тендітна дівчина", "Лобода, з якого періоду з'явилася депресія? Ніби після лікарні", "Стан морок, чорно-біла, де життєрадісний настрій", "Я сумую, за тобою сумую", "Стан душі на даний момент", "Фотка ,як стан душі", "Ви сумуєте?" - допитувалися підписники.

Скріншоти коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Крім того, Лобода показала ще парочку фото і відео у своїх "історіях" мікроблогу. На кольоровому знімку співачка сидить на фоні все тієї ж локації, задумливо дивлячись у камеру. Наостанок артистка вирішила заінтригувати фанів, і показала їм постільне фото, правда, в кадр потрапили лише її засмаглі оголені ноги.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Тепер знімаю все", - загадково підписала кадр виконавиця, залишивши простір для фантазії передплатників.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Раніше Світлана Лобода вразила шанувальників своєю гнучкістю, продемонструвавши відмінну розтяжку на фоні екзотичних пейзажів і океану.

Крім того, Лобод охоче ділиться знімками старшої дочки Єви, яка відправилася у відпустку разом з мамою.

Відео: РБК-Україна