ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Стан душі": Лобода стурбувала шанувальників атмосферним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.01.2019 - 08:17
"Стан душі": Лобода стурбувала шанувальників атмосферним фото
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка залишила інтригуючий підпис під кадром, поділившись з шанувальниками тим, що на душі

Популярна співачка Світлана Лобода, яка зараз відпочиває на екзотичних Мальдівах, показала чорно-біле фото і залишила інтригуючий підпис, який змусив шанувальників почати турбуватися за душевний стан зірки. Атмосферним кадром виконавиця поділилася в Instagram.

На знімку артистка боса сидить на дерев'яному порозі, схиливши голову на руки, обличчя Світлани не видно.

"Стан. Атмосфера. Душа", - залишила співачка меланхолійний підпис, який наштовхнув її шанувальників на думку, що їх улюблениця сумує або навіть знаходиться в депресивному стані.

&quot;Стан душі&quot;: Лобода стурбувала шанувальників атмосферним фото

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Сильна, але слабка, тендітна дівчина", "Лобода, з якого періоду з'явилася депресія? Ніби після лікарні", "Стан морок, чорно-біла, де життєрадісний настрій", "Я сумую, за тобою сумую", "Стан душі на даний момент", "Фотка ,як стан душі", "Ви сумуєте?" - допитувалися підписники.

&quot;Стан душі&quot;: Лобода стурбувала шанувальників атмосферним фото

&quot;Стан душі&quot;: Лобода стурбувала шанувальників атмосферним фото

&quot;Стан душі&quot;: Лобода стурбувала шанувальників атмосферним фото

Скріншоти коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Крім того, Лобода показала ще парочку фото і відео у своїх "історіях" мікроблогу. На кольоровому знімку співачка сидить на фоні все тієї ж локації, задумливо дивлячись у камеру. Наостанок артистка вирішила заінтригувати фанів, і показала їм постільне фото, правда, в кадр потрапили лише її засмаглі оголені ноги.

&quot;Стан душі&quot;: Лобода стурбувала шанувальників атмосферним фото

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Тепер знімаю все", - загадково підписала кадр виконавиця, залишивши простір для фантазії передплатників.

&quot;Стан душі&quot;: Лобода стурбувала шанувальників атмосферним фото

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Раніше Світлана Лобода вразила шанувальників своєю гнучкістю, продемонструвавши відмінну розтяжку на фоні екзотичних пейзажів і океану.

Крім того, Лобод охоче ділиться знімками старшої дочки Єви, яка відправилася у відпустку разом з мамою.

Відео: РБК-Україна

Лобода привітала Тілля Ліндеманна з днем народження архівними фото "Летимо до океану": Лобода з дочкою розсекретила свої плани на відпустку
Новини України Лобода
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся