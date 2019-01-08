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"Состояние души": Лобода обеспокоила поклонников атмосферным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.01.2019 - 08:17
"Состояние души": Лобода обеспокоила поклонников атмосферным фото
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица оставила интригующую подпись под кадром, поделившись с поклонниками тем, что на душе

Популярная певица Светлана Лобода, которая сейчас отдыхает на экзотических Мальдивах, показала черно-белое фото и оставила интригующую подпись, которая заставила поклонников начать беспокоиться за душевное состояние звезды. Атмосферным кадром исполнительница поделилась в Instagram.

На снимке артистка сидит босая на деревянном пороге, опустив голову на руки, лица Светланы не видно.

"Состояние. Атмосфера. Душа", - оставила певица меланхоличную надпись, которая натолкнула ее поклонников на мысль, что их любимица грустит или даже находится в депрессивном состоянии.

&quot;Состояние души&quot;: Лобода обеспокоила поклонников атмосферным фото

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Сильная, но слабая, нежная девушка", "Лобода, с какого периода появилась депрессия? Как будто после больницы", "Состояние мрак, черно-белая, где жизнерадостный настрой", "Я тоскую, по тебе тоскую", "Состояние души на данный момент", "Фотка ,как состояние души", "Вы грустите?" - допытывались подписчики.

&quot;Состояние души&quot;: Лобода обеспокоила поклонников атмосферным фото

&quot;Состояние души&quot;: Лобода обеспокоила поклонников атмосферным фото

&quot;Состояние души&quot;: Лобода обеспокоила поклонников атмосферным фото

Скриншоты комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Кроме того, Лобода показала еще парочку фото и видео в своих "историях" микроблога. На цветном снимке певица сидит на фоне все той же локации, задумчиво глядя в камеру. Напоследок артистка решила заинтриговать фанов, и показала им постельное фото, правда, в кадр попали лишь ее загорелые обнаженные ноги.

&quot;Состояние души&quot;: Лобода обеспокоила поклонников атмосферным фото

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Теперь снимаю все", - загадочно подписала кадр исполнительница, оставив пространство для фантазии подписчиков.

&quot;Состояние души&quot;: Лобода обеспокоила поклонников атмосферным фото

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Ранее Светлана Лобода поразила поклонников своей гибкостью, продемонстрировав отличную растяжку на фоне экзотических пейзажей и океана.

Кроме того, Лобод охотно делится снимками старшей дочери Евы, которая оправилась в отпуск вместе с мамой.

Видео: РБК-Украина

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