"Склала список": Настя Каменських поділилася своїми планами на літо

Співачка пообіцяла виконати всі пункти і розповісти про свої досягнення
Настя Каменських - активна і цілеспрямована дівчина і не любить сидіти на місці. Крім роботи вона вважає важливим приділяти час і іншим речам, які допоможуть їй розвиватися та збагачуватися фізично і духовно. На своїй сторінці в Instagram співачка розповіла, що вже склала свій список справ на літо і запропонувала шанувальникам приєднатися до неї.
Артистка оприлюднила свій план і пообіцяла пізніше поділитися результатами. Крім того, Настя виклала фото, на вона в білосніжному брючному костюмі сидить на стільці з ноутбуком - явно складаючи список своїх челленджей.
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
"Кожен день –– це натхнення і мотивація для нових досягнень, згодні? А якщо скласти докладний план, то діяти буде легше. Я ось склала свій ob-do список зі своїми челленджами, які #обіцяюзаліто виконати:
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-- прочитати три книги на іноземних мовах, якими володію;
-- побувати на концерті одного з улюблених виконавців;
-- виділяти декілька днів в місяць тільки для себе і сім'ї;
-- більше часу кататися на самокаті або велосипеді: мінімум раз на тиждень здійснювати прогулянки на них;
-- зайнятися йогою;
-- навчитися навіть в робочому режимі знаходити час на себе;
-- створити ще один хіт іноземною мовою, який підкорить слухачів у нас і за океаном
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Обов'язково буду ділитися з вами своїми досягненнями! Приєднуйтесь і ви до челленджу #обіцяюзаліто та діліться результатами", - поділилася Каменських.
Підписникамдуже сподобався образ і стиль Насті на знімку і вони закидали артистку компліментами. Багато відзначили, що їй дуже личить білий колір, а також подякували за натхнення.
Нагадаємо, Настя Каменських умилила мережу фото з батьками. При цьому прихильники відзначили, що її тато разюче схожий на відомого актора Ентоні Хопкінса.
Тим часом у ЗМІ на даний момент активно обговорюють чутки про можливе весілля Потапа і Насті Каменських, яке нібито має відбутися 23 травня. На цю новину відреагувала тільки прес-служба Каменських. При цьому там не заперечують, не підтверджують інформацію.
До речі, в мережі вже показали запрошення-листівку на весільну вечірку 23 травня від Потапа і Насті.