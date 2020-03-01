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"Сонечко": засмагла Віка з НеАнгелів похвалилася безтурботним відпочинком в Іспанії

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.03.2020 - 12:41
"Сонечко": засмагла Віка з НеАнгелів похвалилася безтурботним відпочинком в Іспанії
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка зачарувала барвистими кадрами на тлі зелених пагорбів

Вікторія Смеюха з популярного дівочого дуету НеАнгели, яка нещодавно зізналася в несподіваному мистецькому таланті і навіть збиралася після ліцею мистецтв вступити у вищий навчальний заклад на факультет дизайну, зараз подорожує по сонячній Іспанії і ділитися яскравими кадрами з підписниками.

Віка разом із колегою по групі Славою Камінською зараз знаходяться в іспанській Малазі, де поєднують концертні виступи з чисто туристичними процедурами: шопінгом, екскурсіями, відвідуванням ресторанів і численними фотосесиями на тлі міських пейзажів.

&quot;Сонечко&quot;: засмагла Віка з НеАнгелів похвалилася безтурботним відпочинком в Іспанії

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Віка показала своїм підписникам, який неймовірний вид на місто відкривається з тераси, прилеглої до її номера в готелі. Білосніжні будиночки, що потопають у зелені крутих схилів настільки вразили артистку, що в сториз вона зізналася, що зовсім не хоче залишати це прекрасне місце.

&quot;Сонечко&quot;: засмагла Віка з НеАнгелів похвалилася безтурботним відпочинком в Іспанії

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Крім того вона похвалилася, що в квіткових горщиках, які стоять по периметру теракотової тераси ростуть мандаринові дерева, які вже плодоносять і дарують їй сонячний настрій.

"Так чудово закрити очі не від бажання швидше проводити важкий день, а від надлишку подій, від прекрасних емоцій", - таким надихючим підписом супроводила вона пост.

&quot;Сонечко&quot;: засмагла Віка з НеАнгелів похвалилася безтурботним відпочинком в ІспаніїФото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Фолловери відзначили, що Вікторія відмінно виглядає і чудово засмагла та побажали їй гарного відпочинку.

  • Ти всюди знайдеш сонечко
  • Хорошого відпочинку
  • Немає нічого прекрасніше на світі, як весело і мило посміхатися променям привітного сонечка, куштуючи солоденьку з ароматною кислинкою мандаринку. Ну, а навколо все в зелені садів і сніжно-білих, як солодке з прохолодою крем-брюле, будиночків
  • Захоплююся Вашим способом життя... Сама страшенно люблю подорожувати... Приємно спостерігати за фото з різних країн, де ще не була і додавати їх в свій список відвідування)) надихає)
  • Уявляю яка там атмосфера і гармонія

Крім того, чарівна Віка Смеюха з НАангелів в "цитрусовому" купальнику похвалилася хвилюючими вигинами на пляжі Мальдів.

Віка з НеАнгелів поділилася атмосферними фото з мосту кохання в Німеччині Вікторія з НеАнгелів підкорила шикарною фігурою в купальнику на Мальдівах
Новини України Віка СмеюхаНеАнгелы
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