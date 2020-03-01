"Солнышко": загорелая Вика из НеАнгелов похвасталась безмятежным отдыхом в Испании

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица очаровала красочными кадрами на фоне зеленых холмов

Виктория Смеюха из популярного девичьего дуэта НеАнгелы, которая недавно призналась в неожиданном художественном таланте и даже собиралась после лицея искусств поступить в высшее учебное заведение на факультет дизайна, сейчас путешествует по солнечной Испании и делиться яркими кадрами с подписчиками.

Вика вместе с коллегой по группе Славой Каминской сейчас находятся в испанской Малаге, где совмещают концертные выступления с чисто туристическими процедурами: шопингом, экскурсиями, посещением ресторанов и многочисленными фотосесиями на фоне городских пейзажей.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Вика показала своим подписчикам, какой невероятный вид на город открывается с террасы, прилегающей к ее номеру в отеле. Белоснежные домики, утопающие в зелени крутых склонов настолько впечатлили артистку, что в сториз она призналась, что совсем не хочет покидать это прекрасное место.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Кроме того она похвасталась, что в цветочных горшках, которые стоят по периметру терракотовой террасы растут мандариновые деревья, которые уже плодоносят и дарят ей солнечное настроение.

"Так прекрасно закрыть глаза не от желания быстрее проводить тяжелый день, а от переизбытка событий, от прекрасных эмоций", - такой вдохновляющей подписью сопроводила она пост.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Фолловеры отметили, что Виктория отлично выглядит и замечательно загорела, пожелав ей хорошего отдыха.

Ты везде найдешь солнышко

Хорошего отдыха

Нет ничего прекраснее на свете, как счастливо и мило улыбаться лучам приветливого солнышка, вкушая сладенький с ароматной кислинкой мандаринку. Ну, а вокруг все в зелени садов и снежно-белых, как сладкое с прохладой крем-брюле, домишек

Восхищаюсь Вашим образом жизни... Сама ужасно люблю путешествовать... Приятно наблюдать за фото с разных стран, где ещё не была и добавлять их в свой список посещения)) вдохновляет)

Представляю какая там атмосфера и гармония

Кроме того, очаровательная Вика Смеюха из НеАнгелов в "цитрусовом" купальнике похвасталась волнительными изгибами на пляже Мальдив.