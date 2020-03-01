"Солнышко": загорелая Вика из НеАнгелов похвасталась безмятежным отдыхом в Испании

Певица очаровала красочными кадрами на фоне зеленых холмов
Виктория Смеюха из популярного девичьего дуэта НеАнгелы, которая недавно призналась в неожиданном художественном таланте и даже собиралась после лицея искусств поступить в высшее учебное заведение на факультет дизайна, сейчас путешествует по солнечной Испании и делиться яркими кадрами с подписчиками.
Вика вместе с коллегой по группе Славой Каминской сейчас находятся в испанской Малаге, где совмещают концертные выступления с чисто туристическими процедурами: шопингом, экскурсиями, посещением ресторанов и многочисленными фотосесиями на фоне городских пейзажей.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Вика показала своим подписчикам, какой невероятный вид на город открывается с террасы, прилегающей к ее номеру в отеле. Белоснежные домики, утопающие в зелени крутых склонов настолько впечатлили артистку, что в сториз она призналась, что совсем не хочет покидать это прекрасное место.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Кроме того она похвасталась, что в цветочных горшках, которые стоят по периметру терракотовой террасы растут мандариновые деревья, которые уже плодоносят и дарят ей солнечное настроение.
"Так прекрасно закрыть глаза не от желания быстрее проводить тяжелый день, а от переизбытка событий, от прекрасных эмоций", - такой вдохновляющей подписью сопроводила она пост.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Фолловеры отметили, что Виктория отлично выглядит и замечательно загорела, пожелав ей хорошего отдыха.
Кроме того, очаровательная Вика Смеюха из НеАнгелов в "цитрусовом" купальнике похвасталась волнительными изгибами на пляже Мальдив.